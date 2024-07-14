فضل شاكر يتصدر بأغنية عمرها 19 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر الفنان اللبناني فضل شاكر ترند الموسيقى على موقع “يوتيوب”، بعدما أعاد نشر أغنيته الشهيرة “يا حياة الروح”.

واحتلت هذه الأغنية القديمة جدا مركزا متقدما في الترند الموسيقي وحققت مليونا و300 ألف مشاهدة خلال الساعات الماضية.

ويتنافس الفنان الغائب عن الساحة الفنية مع مطربي المهرجانات الشعبية، بعدد كبير من الأغاني وأيضًا يتنافس مع عدد من الفنانين مثل أحمد سعد وإليسا ومحمد حماقي ونانسي عجرم.

وقد تفاعل الجمهور مع الأغنية بشكل كبير وعبروا عن سعادتهم بتصدرها الترند، فقد أعادت لهم حنين وذكريات كما عبروا عن إعجابهم الشديد بصوت الفنان وتمنوا عودته للغناء.