غادة عادل تخوض تجربة سينمائية جديدة.ز “فيها إيه يعني؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة المصرية غادة عادل للبدء في تصوير أحدث أعمالها السينمائية وهو بعنوان “فيها إيه يعني؟” الذي يجمعها بالنجم ماجد الكدواني، والفيلم دخل في الوقت الراهن في المراحل الأخيرة من الكتابة.

والفيلم من تأليف كل من وليد المغازي مصطفى عباس ومحمد أشرف وإخراج عمر رشدي حامد وإنتاج أحمد الجنايني، وتشارك في بطولته كلمن أسماء جلال ومصطفى غريب إلى جانب غادة عادل وماجد الكدواني، في حين جاري التعاقد مع باقي الأبطال.

ويدور فيلم “فيها إيه يعني” في إطار رومانسي كوميدي، وفقا لمؤلفه وليد المغازي، قائلا “سوف نشاهد ماجد الكدواني وغادة عادل بشكل مختلف تماما، وأوشكت مرحلة الكتابة على الانتهاء للبدء في التصوير بعدها.

ولفت المغازي في حديثه لموقع إي تي بالعربي إلى أن الفيلم يعتبر التجربة السينمائية الأولى التي تجمعه بعباس وأشرف بعد نجاحهم في الـstandup comedy وتأليف بعض الأعمال والبرامج السابقة.

وعن تجربة الكتابة السينمائية الأولى التي تجمعه بـمحمد أشرف ومصطفى عباس قال “إحنا صحاب من زمان وجمعتنا أعمال كتير قبل كدة لكن دي أول تجربة سينما تجمعنا في الكتابة، كان عندنا فكرة الفيلم وعرضناها على أحمد الجنايني وإتحمسلها جدا فبدأنا في الكتابة على طول”.

ومن المنتظر أن يبدأ فريق العمل تصوير الفيلم خلال الفترة القادمة بين مصر والسعودية.

وسبق أن جمع الفيلم الكوميدي “نادي الرجال السري” الذي تم إنتاجه في العام 2019 وحقق نجاحا تجاريا كبيرا، غادة عادل بماجد الكدواني، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة كريم عبدالعزيز، نسرين طافش، بيومي فؤاد، ودينا فؤاد.

وكانت آخر أعمال غادة عادل السينمائية فيلم “أهل الكهف” الذي طرح بدور العرض في الثاني عشر من يونيو/حزيران الماضي وشارك فيه نخبة من النجوم بينهم خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد فؤاد سليم، أحمد عيد، أحمد وفيق، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، جميل برسوم، رشوان توفيق، أحمد بدير، وعبير فاروق.

وتدور أحداث الفيلم، في الفترة من عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر، يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

والعمل من إخراج عمرو عرفة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج شركة رشيدى بروديكشن، وهو مقتبس عن مسرحية دينية للكاتب توفيق الحكيم نشرت في العام 1933 وهي من أشهر مسرحياته.

أما النجم ماجد الكدواني، فكان آخر أفلامه “أبو نسب” الذي بدأ عرضه في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2023، ويجمعه بكل من محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، ومحمد لطفي، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام وإنتاج شركة SK Art Production.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية طبيب أطفال (يجسده محمد إمام) يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، حيث يتناول العمل المشكلات التي تحدث بين العائلات المتصاهرة بسبب النسب، كما تجمعه بياسمين صبري التي تلعب دور لايف كوتش قصة حب.