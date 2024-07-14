بالفيديو – وثائقي جديد يتهم رئيساً أميركياً بالمثلية الجنسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشير فيلم وثائقي جديد عن أبراهام لينكولن، إلى أن الرئيس الأميركي الراحل أخفى حياةً جنسية سريّة كان فيها مثلي الجنس.

ويزعم الوثائقي Lover of Men أنه يبحث في “جزء مهمّ مفقود من التاريخ الأميركي”، متسائلاً ما إذا كان لينكولن قد تمتع فعلاً بشخصية السياسي الجمهوري الأصلي، مع افتراضه أن الرئيس السادس عشر كان مثلياً.

تقول النسخة الترويجية للمشروع الجديد بعنوان “عاشق الرجال: “تاريخ أبراهام لنكولن الذي لا يوصف”، وفق ما رواه العالمون البارزون بحقيقة لنكولن، مع عرض رسائل وصور لم تُعرض من قبل، بالإضافة إلى مقابلات مع مؤرخين من جامعات “هارفارد” و”كولومبيا” و”براون” و”ويليسلي” و”روتجرز”.

ويلخّص أحد الخبراء في الفيلم الأمر قائلاً: “من المحتمل أن لينكولن كان ينام في نفس السرير مع عدد من الرجال أكثر مما كان ينام مع النساء”.

ويعرض الفيلم الذي أخرجه شون بيترسون، “تفاصيل علاقات لينكولن الرومانسية مع الرجال الجريئين والمحطمين”.

ويتعمق الفيلم وفق صنّاعه في التاريخ الجنسي للبشرية، ويركّز على الاختلافات العميقة بين الأعراف الجنسية في القرن التاسع عشر وتلك السائدة اليوم.