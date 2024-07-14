إليكم تفاصيل وموعد تصوير مسلسل مراد يلدريم وإبرو شاهين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير صحفية تركية عن موعد تصوير المسلسل التركي “حكاية حب”، الذي سيجمع الممثلين مراد يلدريم وإبرو شاهين.

وكشفت الصحافية التركية بيرسين ألتونش أن تصوير المسلسل سيبدأ في شهر آب المقبل، لصالح الشركة المنتجة “TMCFilm”؛ وهو من كتابة إمره أوزدور، ومن إخراج رجائي كاراغوز.

وسيؤدي مراد يلدريم دور “دمير أكشينار”، رئيس شركة “أكشينار” للهندسة المعمارية، أما إبرو شاهين فستؤدي دور “نازلي كوكر”، التي تكرس حياتها ونفسها لابنها “ميمو”.

وانضم الممثل تشاغداش أونور أوزتورك إلى المسلسل بدور صديق “دمير” المقرب، “عزيز جيم”. كذلك، اتضحت هوية الممثلين بدور والدة “ديمير”، “كافيدان”، وهي الممثلة زيرين نيشانجي، ودور والده “عيسات أكشينار”، الممثل أوغورشافوش أوغلو.

ومن المحتمل أن يعاد تسمية المسلسل باسم “قصة حب”، إذ لم يتم الاتفاق على الاسم نهائياً بعد.

يذكر أن شاهين تواجدت منذ فترة في المغرب برفقة كل من يلدريم وزوجته إيمان الباني. واستقبل مراد وإيمان إبرو بفرقة مغربية عزفت لها لدى وصولها، وبدا واضحاً السعادة والفرحة على وجهها.