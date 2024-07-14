القضاء الأميركي يسقط تهمة “القتل غير العمد” عن الممثل أليك بالدوين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تحول مفاجئ للأحداث، أسقطت القاضية التي تحاكم الممثل الأميركي أليك بالدوين، تهمة القتل غير العمد، الجمعة، بعد توافقها مع محامي الممثل على أن المدعين أخفوا أدلة ربما تكون مرتبطة بحادث إطلاق النار الذي أودى بحياة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم “Rust” عام 2021.

وقالت القاضية ماري مارلو سومر: “لا توجد طريقة يمكن للمحكمة من خلالها تصحيح هذا الخطأ”.

وأضافت: “العقوبة الوحيدة المستحقة هي إسقاط القضية”، ما يعني أن قضية القتل غير العمد ضد الممثل لا يمكن إعادة تحريكها مرة أخرى.

بكى بالدوين، البالغ من العمر 66 عاماً، ووضع وجهه في يديه عندما أعلنت سومر قرارها، ثم عانق زوجته هيلاريا بينما بدأ المحامون والحاضرون في الخروج من قاعة المحكمة.

وكان من الممكن أن يصدر حكم على بالدوين بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهراً إذا اتفق المحلفون بالإجماع على أنه ارتكب الجناية.

تعود الواقعة إلى 21 أكتوبر 2021 عندما كان بالدوين يتدرب على مشهد في مزرعة بونانزا كريك في مقاطعة سانتا في، وخرجت طلقة من المسدس الذي كان يحمله، ما أودى بحياة هاتشينز، 42 عاماً، وإصابة المخرج جويل سوزا.

وقال بالدوين، إنه لم يكن على علم بأن المسدس يحتوي على رصاصة حية، وأنه أطلق الرصاصة عن طريق الخطأ بعد أن اتبع التعليمات بتوجيهه نحو هاتشينز.

وأكد محامو بالدوين أن مكتب شريف مقاطعة “سانتا في” استولى على طلقات ذخيرة حية كأدلة لكنه لم يسجلها في ملف القضية الرسمي، ولم يكشف عن وجودها لفريق دفاع الممثل.

يأتي هذا التحول بعد يومين فقط من توجيه مدعية بولاية نيو مكسيكو الأميركية، الأربعاء، تهمة خرق “قواعد أساسية” في التعامل مع الأسلحة إلى بالدوين، بينما قال محامي بالدوين إن خبراء السلامة في موقع التصوير، وهم مدانون بالفعل في القضية، خذلوا موكله.

وسجل بالدوين ملاحظات على طاولة الدفاع واستمع بهدوء خلال محاكمته بتهمة القتل غير العمد في أول حادث إطلاق نار يؤدي إلى الوفاة في موقع تصوير أحد أفلام هوليوود منذ 3 عقود.

والمحاكمة كانت غير مسبوقة إلى حد كبير في تاريخ الولايات المتحدة، إذ يُحمل فيها ممثل مسؤولية جنائية عن قتل شخص بسلاح ناري خلال التصوير.

واستمعت هيئة محلفين في نيو مكسيكو إلى المدعية إرليندا جونسون وهي توضح في مرافعتها أن بالدوين لم يبال بالسلامة خلال تصوير الفيلم ذي الميزانية المنخفضة حينما صوّب سلاحاً إلى هاتشينز، وسحب إبرة إطلاق النار فيه، وضغط على الزناد خلال التجهيز لمشهد إطلاق نار في كنيسة جنوب غرب سانتا في.

وأضافت جونسون: “ستظهر الأدلة أن الشخص الذي عاش في عالم خيالي بسلاح حقيقي وانتهك القواعد الأساسية لسلامة التعامل مع الأسلحة النارية هو المدعى عليه، بالدوين”.

وأشار المحامي أليكس سبيرو إلى هانا جوتيريز مصنعة الأسلحة ومسؤولة سلامة التعامل معها في فيلم Rust، وإلى ديف هولز المساعد الأول للمخرج والمسؤول عن السلامة بصورة إجمالية في موقع التصوير.

وأُدين كل منهما في حادث إطلاق النار، وقال سبيرو إنهما لم يتفقدا الأعيرة النارية في السلاح لضمان أنه آمن ليستخدمه بالدوين.