“الست” أم كلثوم تعطل تصوير “رزق الهبل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يتم تحديد موعد بعد للبد في تصوير فيلم “رزق الهبل” رغم أن التحضيرات التي تسبق ذلك صارت جاهزة، لكن يبدو أن “الست” أم كلثوم وراء هذا التأخير، فالنجمة منى زكي بطلة الفيلمين تصرف كل تركزها على ما يبدو على تقديم كوكب الشرق بشكل مقنع.

وبدأت منى زكي، مؤخرا، في تصوير فيلم “الست” الذي يتناول السيرة الذاتية لأم كلثوم، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج صندوق Big Time، والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي، وسينرجي فيلمز، وفيلم سكوير.

ويجمع الفيلم إلى جانب منى زكي (تجسد دور أم كلثوم) نخبة من النجوم بينهم محمد فراج، عمرو سعد (يلعب دور الرئيس جمال عبدالناصر)، أحمد داود، تامر نبيل (يؤدي شخصية محمد القصبجي)، سيد رجب (بدور والد أم كلثوم)، أحمد خالد صالح، كما سيكون كل أحمد حلمي، نيللي كريم، وأمينة خليل ضيوف شرف العمل.

وتقدم منى زكي في فيلم “الست” مراحل مختلفة من حياة أم كلثوم، ما دفع للاستعانة بفريق عالمي خاص بوضع المكياج للممثلين حتى تكون ملامحهم قريبة من ملامح الشخصيات التي يلعبونها، وكذلك بفريق مماثل لشريط الصوت وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديث.

وتواجه النجمة منى زكي عدة تحديات لتقديم شخصية بحجم كوكب الشرق، لذلك فهي غير متفرغة لتقديم شخصيات أخرى في نفس الفترة، ومن بين التحديات أن الفنانة المصرية فردوس عبدالحميد اعتبرت أنها غير ملائمة لتجسيد صوت الفنانة الراحلة أم كلثوم.

وكانت عبدالحميد قالت “أنا شايفة إنها تجرّب، أنا صريحة، هي كممثلة لا تتمتع بتركيبة أم كلثوم، جسمها ضعيف وصوتها رقيق، بينما كوكب الشرق كان حضورها طاغيا”، مشددة في حديثها على أنها لا تقلّل من قيمة زكي التمثيلية بدليل أدائها الرائع والمميز في مسلسل “تحت الوصاية”.

وأفاد موقع “إي تي بالعربي” أن الشركة المنتجة لفيلم “رزق الهبل” استقرت على الانطلاق في التصوير بعد انتهاء منى زكي من “الست” بشكل نهائي، نظرا لأهمية الشخصية التي ستجسدها، وهو ما سيكون وراء تأجيل التصوير لعدة أسابيع أخرى بعد.

ويشارك في “رزق الهبل” إلى جانب منى زكي كل من محمد شاهين، رحمة أحمد، طه دسوقي، انتصار، وسماح أنور، والعمل من تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح وإنتاج شاهيناز العقاد.

وكشفت الفنانة سماح أنور في حديثها لمجلة سيدتي أن “رزق الهبل” “ليس فيلما كوميديا بشكل صريح، وإنما القصة تُعد لايت كوميدي”، لافتة إلى أن شخصيتها وكذلك باقي الشخصيات الموجودة داخل العمل تحمل العديد من المفاجآت، لاسيما أن الأحداث تتناول قصة مميزة ومختلفة، معربة عن آمالها بأن ينال العمل إعجاب الجمهور فور طرحه في دور العرض.