الحزن يخيم على الوسط الفني بعد رحيله .. من هو محمود عزت العلايلي؟

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر محمود عزت العلايلي نجل الفنان الراحل عزت العلايلي التريند، وذلك بعد رحيله المفاجئ، وسيطر الحزن على الوسط الفني، بعدما وافته المنية متأثرًا بمرض السرطان.

محمود عزت العلايلي

حيث أعلنت زوجته نانسي جرجس، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليتردد اسمه بين منصّات التواصل الاجتماعي.

محمود عزت العلايلي

ويبحث الجمهور حاليًا عن معلومات عنه خاصة إنه لم يظهر إلا في قليل من اللقاءات التلفزيونية والصحفية.

معلومات عن الكاتب والطبيب محمود عزت العلايلي

*تخرج محمود العلايلي من كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، ومحمود ليس الابن الوحيد للفنان الراحل عزت، ولكن وله أخت تدعى رجاء العلايلي.

*محمود عزت العلايلي كان قياديًا بارزًا بحزب المصريين الأحرار الذي تشكل بعد ثورة 25 يناير لفترة، حيث ألف كتابً بعنوان «الأيام المسمومة»، دوّن فيه تجربته التي عاشها خلال الفترة التي شهدت أحداث يناير.

محمود عزت العلايلي

*صدر آخر كتاب له في شهر مارس 2024 بعنوان «عزرائيل وطقوس الدماء الذهبية».

*كان يشغل العلايلي منصب رئيس مجلس إدارة شركة الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا المعلومات آيفيت.

محمود عزت العلايلي

*رأى ضرورة تجديد الخطاب الديني، وأن يكون مقتصرًا ومحددًا بالحديث في الشؤون الدينية، ولا نستحضره أو نستدعيه فيما هو سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو غير ذلك.

وكان قد تعرض محمود العلايلي للإصابة بمرض خطير في الرئة، وتم نقله منذ أسابيع إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث عانى من سرطان الرئة، وتدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية ولم يستجب للأدوية والعلاج، ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

قبل أيام من وفاته شارك الدكتور محمود عزت العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، منشورا تحدث خلاله عن الجنة.

وكتب العلايلي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تفتكروا صاحب الجنة منتظر حد يقرر له مين يدخل ومين ميدخلش؟، لو ناخد الأمور بجد شوية وكل واحد يلزم مكانه وحاله، ناس كتير هتستريح".

وكان رحل الدكتور محمود العلايلي السياسي البارز ونجل الفنان الراحل عزت العلايلي، فجر اليوم الأحد، إثر وعكة صحية بعد معاناة من مرض سرطان الرئة، ليغادر عالمنا وسط حالة من الحزن والذهول التي سيطرت على الشارع السياسي.