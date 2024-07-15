شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا بولوك بابتسامة ساحرة أثناء نزهتها فى بيفرلي هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثلة ساندرا بولوك بعد زيارتها لطبيب الأمراض الجلدية في بيفرلي هيلز، وذلك بعد ثلاثة أشهر من زيارتها لمكتب الجراحة التجميلية مع صديقتها جينيفر أنيستون وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل.

وكانت الممثلة ساندرا بولوك مرت بأزمة نفسية كبيرة خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا نهاية العام الماضى حينما خسرت صديقها برايان راندال إثر وفاته، وذلك بعدما اختفت لفترة طويلة عن الأنظار قبل ظهورها الأخير في شوارع لوس أنجلوس وهي مبتسمة أمام عدسات المصورين.



ساندرا بولوك

من ناحية أخري كان المصور بريان راندال، صديق ساندرا بولوك ، قد توفى بسبب مرض التصلب الجانبي الضموري عن عمر يناهز 57 عامًا نهاية العام الماضى مما سبب صدمة كبرى للممثلة الشهيرة، وذلك بعدما كافح الممثل الراحل مع المرض لمدة 3 سنوات قبل وفاته.

وتعد بولوك من أبرز نجمات هوليود ممن حققوا نجاحاً كبيراً فى عالم التمثيل بأفلام هامة خلال مسيرتها الفنية.