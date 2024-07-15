دفتر عزاء نجوم هوليوود في وفاة شانين دوهيرتي

ياسر رشاد - القاهرة -

وفاة شانين دوهيرتي : انضمت الممثلة والمطربة الأمريكية أليسا ميلانو إلى عدد من مشاهير هوليوود الذين أعربوا عن أسفهم لوفاة زميلتها في مسلسل Charmed، شانين دوهيرتي ، أمس الأحد 14 يوليو، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 53 عامًا .

نجوم هوليوود يودعون شانين دوهيرتي

وعانت نجمة مسلسل بيفرلي هيلز 90210 من سرطان الثدي ، الذي قالت إنه انتشر إلى دماغها، في نهاية المطاف.

لعبت أليسا دور فيبي هاليويل في المسلسل الطويل الذي عرض على قناة WB بعنوان Charmed، والذي يدور حول ثلاث شقيقات من الساحرات.، وأصدرت بيانًا اعترفت فيه أليسا بالطبيعة "المضطربة" لعلاقتهما لكنها قالت "إن العالم أصبح أكثر حزنًا عقب وفاة شانين ".

وصرحت ميلانو لموقع Entertainment Weekly : "ليس سراً أن علاقتي بشانون كانت معقدة، ولكن في جوهرها كانت شخصًا كنت أحترمه بشدة وكنت منبهرة جدا بها،"، وأضافت: "كانت شانين دوهيرتي ممثلة موهوبة، أحبها الكثيرون، تعازيّ لكل من أحبها."

وأشاد طاقم عمل مسلسل 90210 بزميلهمم الراحلة، فقال جيسون بريستلي، الذي لعب دور شقيق شانين التوأم براندون والش في مسلسل 90210: "لقد شعرت بالصدمة والحزن عندما سمعت بوفاة صديقتي شانين سأفتقدها كثيرًا. دعواتي لعائلتها في هذا الوقت الصعب".

وكتب براين أوستن جرين: "شان. أختي... لقد أحببتني في كل شيء، لقد كنت جزءًا كبيرًا من فهمي للحب. سأفتقدك أكثر مما أستطيع استيعابه الآن. شكرًا لك على كل شئ".

وقال كارول بوتر، التي كتبت رثاء والدة بريندا وبراندون في مسلسل 90210: "لقد صدمتني خبر وفاة شانون دوهيرتي، رحلت مبكرًا عنا لقد ظلت وفية لنفسها طوال الرحلة وأعطتنا مثالاً للشجاعة والمثابرة في مواجهة موتها. فلتستريح بسلام".

ونشرت جابرييل كارتيريس، التي لعبت دور أندريا زوكرمان الذكية في مسلسل 90210، على إنستجرام منشور جاء فيه: " حزينة جدًا. أتمنى أن ترقدي في سلام يا شانون.

شاركت روز ماكجوان ، التي انضمت إلى فريق عمل مسلسل Charmed في الموسم الرابع بدور الأخت غير الشقيقة للأخوات هاليويل، بايج، بعرض عدد من الصور لشانون.

وقال: "كانت شانين دوهيرتي تتمتع بقلب شجاع وروح مرحة. وكثيرًا ما يُنظر إلى شغفها بالحرف اليدوية على أنه مصدر للمتاعب، التقيت بها في التسعينيات وأذهلتني. إن التعرف عليها حقًا في وقت لاحق من حياتها كان بمثابة هدية جميلة من الله لي.