ليلة الأحلام.. حفل يجمع آمال ماهر وعمر خيرت في هذا اليوم بجدة

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة آمال ماهر البوستر الدعائي للحفل الغنائي الذي يجمعها بالموسيقارعمر خيرت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، بعنوان ليلة الأحلام يوم 26 من شهر يوليو الجاري.

ونشرت شركة بنش مارك، المنظمة للحفل أيضا البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الاشهر إنستجرام، وكتبت: ليلة الأحلام.. ليلة نستمتع فيها بإبداعات الموسيقار الكبير عمر خيرت وصوت الفنانة الكبيرة آمال ماهر في جدة.. على عبادي الجوهر أرينا.

جدير بالذكر أن آمال ماهر تستعد لإحياء حفل في مهرجان قرطاج الدولي، بعد غيابها لعدة سنوات، وذلك يوم 10 من شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تقدم باقة من ألمع أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.