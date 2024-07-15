أول ظهور لناصيف زيتون ودانييلا رحمة بعد زفافهما

ياسر رشاد - القاهرة -

ظهر المطرب السوري ناصيف زيتون ودانييلا رحمة للمرّة الأولى في مقطع مصوّر يجمعهما خلال شهر العسل، الذي يقضياه بمدينة كان الفرنسية برفقة مجموعة من أصدقائهما.

ناصيف زيتون دانييلا رحمة

وكانت الممثلة اللبنانية شاركت متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي، لقطات جديدة من زفافها إلى المغني السوري، وقالت معلقة على الصور: "أنا ممتنة جداً لكم جميعاً على محبتكم لنا وتمنياتكم الحارة في يوم زفافنا".

وقال زيتون من جهته بعد الزفاف رداً على تهنئة الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم له: "شكراً من القلب على التهنئة وعلى مقاربتك المميزة للموضوع وهيدا شي مش جديد عليك، ومتل ما قلت الحب رسالة سامية ما بتعرف أي شكل من أشكال التفرقة. أنا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان، صرت صهره كمان".

المطرب السوري ناصيف زيتون دانييلا رحمة

فستان زفاف دانييلا رحمة

الجدير بالذكر أن دانييلا رحمة ظهرت بفستان زفاف رائع من توقيع اللبناني العالمي نيكولا جبران، تميّز بتصميمه الكلاسيكي الناعم مع لمسات عصرية خارجة عن المألوف،وجاء الفستان مكشوفاً بقصة مميّزة عند الكتفين، وضيقاً من الأعلى لينسدل التول الأبيض قليلاً ويتسع في الأسفل بحركة عقدة مزمومة، واتّسم بتطريزات على شكل ورود وحبيبات من اللؤلؤ البرّاق، وأُضيفت إليه أكمام شفّافة من التول المزيّن بالورود الصغيرة.

وأحاط العروسان حفل الزفاف بستار من السرية التامة واقتصرت قائمة المدعوين على عدد قليل من أهل العروسين والمقربين، ولم يتجاوز عددهم 40 شخصاً.