شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Despicable Me 4 يواصل السيطرة على شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف فيلم الرسوم المتحركة والانيميشن Despicable Me 4 13.4 مليون دولار محليًا يوم الجمعة الماضية لتقترب إجمالي إيراداته من نصف المليار دولار عالميًا، مسيطرًا على المركز الأول في شباك التذاكر العالمية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم شركة Longlegs لا يزال يشق طريقه نحو أفضل عطلة نهاية أسبوع افتتاحية لفيلم Neon بعد أن حقق 10 ملايين دولار يوم الجمعة من 2510 صالة عرض، وهو فيلم الرعب المستقل، بطولة نيكولاس كيج في دور قاتل متسلسل مرعب وملكة الصراخ مايكا مونرو في دور عميلة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وعلى جانب آخر، وصلت إيرادات فيلم Furiosa: A Mad Max Saga إلى 172 مليونًا و714 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 24 مايو الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و28 دقيقة، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات فيلم Furiosa: A Mad Max Saga بين 67 مليونًا و414 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و105 ملايين و300 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.