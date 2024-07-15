قصة فستان هالي بيري الذي ربحت فيه الاوسكار من تصميم إيلي صعب وهكذا علق الاخير

ميرنا وليد - بيروت - عام 2022 اختارت الممثلة العالمية هالي بيري فستان من تشكيلة المصمم اللبناني إيلي صعب لارتدائه في حفل الأوسكار حيث كانت مرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Monster Ball وفازت هالي بيري بالجائزة وتصدرت صورها اغلفة مجلات الموضة والجرائد في كافة أنحاء أنحاء العالم.

يعلق المصمم العالمي إيلي صعب قائلا لم تكن المرة الاولى التي تختار هال بيري من تصاميمي لكن حفل الاوسكار ساهم في نشر الخبر بشكل واسع جدا وفي دعاية كبيرة للتصاميم ولاسمي. وسارعت الممثلات والمصممين والمشاهير من كافة انحاء العالم الى التعرف على تصاميم ايلي صعب وفساتينه للسجادة الحمراء. ومنذ ذلك الحين لا يقام اي حفل هام وفخم دون اطلالة لنجمة شهيرة ترتدي للمصمم ايلي صعب. من زبائنه انجلينا جولي، بيونسيه، غوينيث بالترو، جيسيكا باركر، وصوفي مارسو. يذكر ان الفستان قد عرض العام الماضي في Academy Museum of Motion Pictures