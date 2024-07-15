شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان سراج منير الـ 120.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ15 من يوليو مع ذكرى مرور 120 عامًا على ميلاد الفنان سراج منير الذى يعد أحد أشهر الفنانين ممن تركوا بصمة كبيرة في عالم التمثيل، فقد كان مثقفا ومُطلعا ويعرف بحبه للقراءة، كما كان من أكثر فنانى عصره إلمامًا بقواعد اللغة العربية وأصول النحو .

سراج منير ولد عام 1904 لأسرة ارستقراطية فقد كان والده مديراً بوزارة المعارف، كما سافر لدراسة الطب فى ألمانيا، إلا أن عشقه للفن دفعه لترك الطب واتجه للتمثيل وشارك فى عدد من الأفلام الألمانية الصامتة في ألمانيا.

أيضًا درس الفنان الراحل سراج منير الإخراج والتمثيل مع المخرج الكبير محمد كريم، ثم عاد إلى مصر لينضم إلى فرقة رمسيس، ثم شارك فى بطولة فيلم زينب الصامت قبل انضمامه لعدد من الفرق حتى أصبح عضواً بارزا فى فرقة الريحانى وحل محله فى أدواره بعد وفاته.

اشتهر الفنان سراج منير بأداءه للأدوار الجادة حتى أسند له زكى طليمات دورا كوميديا فى مسرحية شهرزاد ليكتشف فى نفسه القدرة على أداء الأدوار الكوميدية مثلما ظهر فى فيلم "عنتر ولبلب".

ثم توالت بعدها أدواره المختلفة الذى اشتهر فيها بلعبه مختلف الألوان التمثيلية ما بين الكوميديا إلى الدراما وحتى الأدوار المركبة ليصبح من الفنانين القلائل الذين يجيدوا لعب مختلف الأدوار بموهبة كبيرة وإتقان مدروس.