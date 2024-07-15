شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي تحيي حفلاً غنائيًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. 8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

تحيى المطربة مروة ناجى حفلاً غنائيًا يوم 8 أغطسطس المقبل، على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية، حيث من المقرر أن ينطلق الحفل فى تمام الساعة 8:30 مساءً، وتغنى مروة ناجى فى الحفل بصحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى.

وطرحت مؤخرًا المطربة مروة ناجى على موقع يوتيوب فيديو كليب أغنيتها الجديدة "معلش" التى افتتحت بها نشاطها الفنى فى موسم الشتاء، وتعود مروة من خلالها، إلى نوعية الأغانى الدرامية، الحزينة، وهذه الأغاني تنقل إحساسًا بالألم العاطفي والشوق، ومشاعر الخسارة، وأعربت المطربة مروة ناجى عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسع النطاق لدى لجمهور.

أغنية "معلش" كلمات محمد صالح لباد، وألحان زياد وائل، وتوزيع موسيقى محمد مزيكا، وتقول كلمات "معلش":