ميرنا وليد - بيروت - تعد الملكة رانيا العبدالله من أكثر السيدات العربيات اللواتي يلفتن يتميزن بأناقتهن وحين تنسيقهن لإطلالاتهن. عارضة أزياء لبنانية برفقة أمير اليونان.. وصور تثير الجدل حول علاقتهما

ويبدو أن الأميرة سلمى والأميرة إيمان تسيران على خطى والدتهما بإطلالاتهن وأناقتهن.

إليكم إذاً أجمل الصور التي تجمع الملكة بإميرتيها، والتي تؤكد على أناقتهن وجمالهن من عدة مناسبات مختلفة.

وكانت قد نشرت ملكة الأردن رانيا العبدالله صورة مميزة جمعتها بإبنتها الأميرة إيمان وزوجها السيد جميل ألكساندر ترميوتس، وذلك عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها بكلمات من الحب قالت فيها: "مع الغوالي، العائلة".

كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة إيمان والأميرة سلمى على خطى والدتهما الملكة رانيا بالأناقة.. شاهدوا أجمل إطلالاتهن سوياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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