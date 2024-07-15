شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة بوسى تحيى حفلا غنائيا فى مراسى 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة الشعبية بوسي، حفلاً غنائياً في مراسي، يوم 20 يوليو الجارى، وتقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياتها الشعبية المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن في موسم الصيف.

وحققت المطربة بوسي نجاحاً، بعد طرح أغنيتها الأخيرة التي تحمل اسم "زيه تاني"، حيث اتجهت إلى اللون الدرامى، ومن النادر أن تغنى بوسى بهذا الشكل بعد ما اعتدنا عليها بتقديم أغاني باللون الشعبي، ونالت إشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا في تغيير جلدها، وشبهها البعض بمطربين كبار منهم أنغام وشيرين وغيرهم، وتخطت الأغنية حاجز تحقيق مليون مشاهدة على اليوتيوب، ومتصدرة حاليًا التريند منذ طرحها.

أغنية "زيه تاني" من كلمات حسام حسنى وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف، وقدمتها بوسى بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة، وتم تصويرها على طريقة الفيديو ريلكس.

وطرحت المطربة بوسى، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "مسولى وصبحوا" على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

وكانت المطربة بوسى قد طرحت مؤخراً أغنية "ارقص معايا" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على طريقة الفيديو كليب الذى قام بإخراجه محمد القاضي.

والأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.