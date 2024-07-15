بعد غياب طويل.. كارول سماحة تعود للمسرح الغنائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة للمشاركة في النسخة العربية من المسرحية العالمية الشهيرة Anything Goes، بعد فترة من غيابها عن المسرح.

ونشرت كارول سماحة البوستر الدعائي للمسرحية من خلال حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، لتعلن من خلاله خبر مشاركتها وتجسيدها لشخصية “ياسمينا” ضمن أحداث المسرحية.

وتستعد كارول سماحة لإحياء حفل جديد في كندا ضمن حفلات موسم صيف 2024، وذلك يوم 20 من شهر سبتمر المقبل. ونشرت كارول بوستر الحفل عبر حسابها على “إنستغرام” وكتبت معلقةً: “هل انتم مستعدون؟.. انتظروني بحفل كندا يوم 20 سبتمبر في سهرة مليئة بالغناء”.

وأحيت كارول سماخة حفلاً غنائياً ساهراً يوم 21 يونيو الماضي، ضمن سلسلة حفلات مهرجان موازين للموسيقى والغناء بالمغرب.

كما طرحت كارول سماحة أغنيتها الجديدة “إضحط يا قلبي” باللهجة المصرية، وهي من كلماتها وألحان وتوزيع ، أما الكليب من إخراج بتول عرفة.

وتعد أغنية “بوسة” هي ثاني أغنيات ألبوم كارول سماحة الجديد ويضم الألبون عدة أنماط موسيقية وغنائية مختلفة. ويتنزع بين اللهجتين المصرية واللبنانية.