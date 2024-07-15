شاكيرا تتعرض لانتقادات لاذعة بعد عرض نهائي كأس كوبا أميركا ٢٠٢٤… هذا ما حدث على المسرح

اعتلت شاكيرا المسرح أثناء عرض نهائي كوبا أميركا بين الأرجنتين وكولومبيا، بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي 0-0، حيث كان العرض في نهاية الشوط الأول مليئًا بالانتقادات اللاذعة.

على خشبة المسرح، قامت شاكيرا بأداء بعض كلاسيكياتها، لكن بعض المعجبين لاحظوا أن المغنية الكولومبية استخدمت التشغيل (البلاي باك) في معظم أغانيها كما استخدمت تصميم رقصات مشابه لتلك التي غنتها عندما أحيت حفل Super Bowl.

ما تمّ الإعلان عنه في البداية كعرض مدته ٢٥ دقيقة، انتهى به الأمر إلى أن يكون أقل قليلاً، وبالنسبة للكثيرين، كان أداء شاكيرا مخيباً للآمال، والذي كان يتألف من أربع أغنيات فقط، وفي بعض النقاط، تم قطع العرض. والأغنيات هي: “Hips Don’t Lie” – “Te Felicito” – “TQG” – “Punteria”

هل استخدمت شاكيرا “playback” أثناء عرض نهاية الشوط الأول؟

انتقد الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي عرض شاكيرا لاستخدامها الواضح لـ “التشغيل” أثناء أدائها، حيث كان هناك القليل من مزامنة الشفاه في بعض الأغاني وبدت الموسيقى تمامًا مثل نسخة الاستوديو.

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بالإضافة إلى ذلك، أشار آخرون إلى أنه كان مشابهًا جدًا لعرض Super Bowl الذي قدمته قبل بضع سنوات، سواء في تصميم الرقصات أو الأغاني التي اختارتها لعرضها.