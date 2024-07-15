السبت.. جمعية "محبي فريد الأطرش" تحيي الذكرى الــ٨٠ لوفاة أسمهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحيي جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، الذكرى الــ٨٠ لرحيل الفنانة أسمهان، في السابعة من مساء يوم السبت ٢٠ يوليو، بقاعة حفلات نادي المعلمين بجوار دار الأوبرا المصرية.

وانطلاقا من الدور الذي يقع على عاتق الجمعية اتجاه فناني وفنانات زمن الفن الجميل، يكرم رئيس الجمعية خلال الحفل الفنانة القديرة آمال رمزي عن مجمل أعمالها السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، ويهدي لها درع الجمعية في يوم عيد ميلادها الذي يوافق تاريخ الحفل، بحضور الفنان سيف عبد الرحمن والمخرجة دينا واصف والناقد الفني زكى مصطفى.

يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي بعنوان "لحن لم يتم" عن قصة حياة الفنانة أسمهان من إخراج عادل السيد، كما يتضمن برنامج الحفل باقة من الفقرات الغنائية من أشهر أغاني الفنانة أسمهان والموسيقار فريد الأطرش، يشدو بها من المطربين: أسرار الجمال ومحمد وحيد وأسمهان عادل وأسامة حسن وعادل شاهين، بمصاحبة عازف الأورج الأمير بدر وعازف الإيقاع محمود الفخراني

يشار إلى أن الفنانة أسمهان رحلت عن عالمنا ١٤ يوليو ١٩٤٤، لحن لها عمالقة الغناء مثل محمد القصبجي ( 12 أغنية)، محمد عبد الوهاب (أغنيتان)، مدحت عاصم (أغنيتان)، رياض السنباطي (5 أغاني)، فريد غصن (أغنية واحدة)، زكريا أحمد (4 أغاني)، فريد الأطرش (16 أغنية)، ولها فيلمان هما "غرام وانتقام، وانتصار الشباب"، ووصل عدد الكتب المؤلفة عن الفنانة أسمهان أكثر من 50 كتابا