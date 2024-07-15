طارق الشناوي: "يُحسب لمحمد رمضان اعتذاره على عكس عمرو دياب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمة صفع الفنان محمد رمضان لشاب في الساحل الشمالي، وإعتذار النجم على ما حدث.

ووجه "الشناوي" التحية لـ محمد رمضان، ببرنامج "صباح البلد" بسبب اعتذاره عن الصفعة، قائلا: "الصفعة كانت رد فعل لتجاوز لفظي ضد محمد رمضان، ولكن الخطأ لا يبرر الخطيئة، ويحسب لرمضان اعتذاره ويدل على نضجه".

وتابع: "تدارك رمضان خطأه سريعًا على عكس عمرو دياب، الذي أرى مبالغة حميدة في تصرفاته بعد أزمة الصفعة الشهيرة فهو لم ينهي الموضوع لكنه يحاول تكوين صورة ذهنية أخرى لدى الجمهور".

وأضاف: "محمد رمضان مبيحبش يتضرب في الأفلام، وما نستنتجه من هذه الأزمة أن الفنان الكبير يجب أن يتحلى بتلك المرونة وهذا الذكاء وأتمنى أن عمرو دياب يدرك ذلك ولا ينتظر حكم القضاء".

وكان رمضان، نشر مؤخرا فيديو يعتذر فيه للشاب، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، معلقا "الإعتراف بالخطأ من شيم الكبار"، وقال بالفيديو: "الجمهور العدل، الأصيل، الغالي ألف شكر، وربنا مايحرمنيش منكم على وقفتكم معايا ومساندتكم وقرأت وسمعت قد ايه دافعتوا عني، وقد ايه غلطتوا الولد الصغير، ولكن الفيديو ده برضه عامله عشان أعترف الخطأ وأعتذر لأهل الولد الصغير اللي أنا إيدي اتمدت عليه وأنا عارف أنه عيل صغير".

واستكمل رمضان : "وهو لما غلط في الأول قلعتوا الكاب وبصيت في وشه لقيته عيل صغير قلت له اسمك ايه يا حبيبي؟، وسيبته ومشيت ولما رجع غلط تاني لفيت قلت له هات التليفون خباه ومتملكتش نفسي وضربته قلم بسيط، القلم البسيط ده طير له الكاب من على راسه والنضارة اللي كان لابسها، ولو اعتبر النموسة اللي وقفت على خدي قلم فأنا أستاهل من النموسة دي خمسة علشان أنا مديت أيدي على عيل صغير، ودي لا رجولة ولا بطولة ولكن أنا لم أتمالك نفسي ودي الغلطة اللي أنا طالع أعتذر عنها".

وأختتم رمضان حديثه: "لما أخدت تليفونه ومسحت الفيديو حد قالي اكسر له التليفون عشان ميعملش كده تاني، قولت له طب هو غلط أبوه وأمه ذنبهم ايه يغرموا تمن تليفون تاني خاصة أني عرفت أنه من قرية تانية وجاي يتفسح في مراسي، قلت لهم روحوه، الأمن قالي هنعمله محضر عشان، قولت لهم يروح بعد أذنكم".