شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر بهاء الدين محمد يكشف تفاصيل زيارته لـ شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر بهاء الدين محمد تفاصيل زيارته للفنانة شيرين عبد الوهاب، وطمأن كل محبيها وجمهورها عليها بعد الأزمات المتعددة التي مرت بها الفترة الماضية.

وكتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه على فيس بوك، "أنا كنت مع الفنانة الإنسانة جدا شيرين عبد الوهاب ، وأطمنكم عليها هى فى أجمل حالاتها مع العائلة وبتنهى آخر لمسات لأغانى ومفاجآت من قلبها وبصوتها الغالى وإحساسها العالى".



بهاء الدين محمد

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أنهت أزمتها مع طليقها حسام حبيب، حيث تنازل الثنائى عن المحاضر التي حرراها ضد بعضهما، وعادت شيرين عبد الوهاب إلى منزل أسرتها بعد فترة من القطيعة حيث تصالحت مع شقيقها محمد عبد الوهاب الذي كتب على حسابه بموقع فيس بوك:"إطمنوا هي بخير وفي أمان أدعولها تبقي قوية وتعدي وتنسى كل ده وترجع تاني أحسن من الأول".