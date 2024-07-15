رحيل شانين دوهرتي عن ٥٣ عامًا، فما هي أسباب وفاة نجمة “بيفرلي هيلز ٩٠٢١٠”؟

توفّيت شانين دوهرتي، نجمة مسلسل “بيفرلي هيلز ٩٠٢١٠”، عن عمر يناهز ٥٣ عامًا بعد خسارة معركتها في المرحلة الرّابعة من مرض السّرطان، حسبما أعلنت وكيلة أعمالها.

ولدت شانين دوهرتي في ١٢ نيسان- أبريل ١٩٧١ في ممفيس، تينيسي، واكتسبت شهرة بسبب تجسيدها شخصيّة “بريندا والش” في الدّراما المراهقة بيفرلي هيلز ٩٠٢١٠ (١٩٩٠-١٩٩٤) ودور برو هاليويل في الدّراما الخارقة للطّبيعة سحر (١٩٩٨-٢٠٠١) قبل الظهور. في مختلف الأفلام طوال حياتها المهنيّة.

وقالت ليزلي سلون لمجلّة PEOPLE: “بقلب مثقل أؤكّد وفاة الممثّلة شانين دوهرتي يوم السّبت ١٣ تمّوز/يوليو ٢٠٢٤ خسرت معركتها مع السّرطان بعد سنوات عديدة من محاربة المرض.

“كانت الإبنة والأخت والعمّة والصديقة المخلصة محاطة بأحبّائها وكذلك كلبها باوي. تطلب العائلة الخصوصيّة في هذا الوقت حتّى يتمكّنوا من تجاوز الحزن بسلام”.

كانت دوهرتي صريحة بشأن معاركها مع السّرطان طوال العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، إذ تلقّت أول تشخيص لها في مارس ٢٠١٥ عندما قيل لها إنّها مصابة بسرطان الثديّ بعد تشخيص متأخّر بسبب مشاكل قانونيّة أدّت إلى انتشار المرض قبل اكتشافه.

ثمّ في أغسطس ٢٠١٦، كشفت أنّ تشخيصها كان لسنوات طويلة بمجرّد وصول الحالة إلى العقد الليمفاويّة قبل أن تتعافى بشكل ملحوظ في غضون ١٢ شهرًا عندما كشفت أنّها في حالة هدوء.

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سُمح لها ذلك بالانضمام مرّة أخرى إلى تصوير ٩٠٢١٠Beverly Hills إلى جانب جيسون بريستلي وإيان زيرينج وغابرييل كارتيريس وبريان أوستن جرين وتوري سبيلينج من طاقم الممثّلين الأصليّين قبل أن تكشف عن عودة المرض في عام ٢٠٢٠.

ثمّ أخبرت أنّها المرحلة الرّابعة، واعترفت بأنّها كانت مرعوبة ممّا كانت تواجهه لكنّها واصلت القتال وفي يونيو ٢٠٢٤، اعترفت للأسف أنّ السرطان وصل إلى دماغها كما قالت: “لكن هذا الخوف…. الاضطراب …. توقيت كل ذلك…. هذا هو الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه السرطان”.