بعد أزمات شيرين عبد الوهاب المتتالية.. مفاجآت بانتظار محبيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأن الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد عبر حسابه الخاص في”فيسبوك”، جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية، مؤكداً أنه التقى بها بعد أزمتها الأخيرة مع حسام حبيب، والتي وصلت إلى تحريرها محضراً ضده تتّهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب.

وكتب بهاء قائلاً: “أنا كنت مع الفنانة الإنسانة جداً شيرين عبدالوهاب وبأطمنكم عليها هي في أحسن حالاتها مع العائلة وبتنهي آخر لمسات لأغاني ومفاجآت من قلبها وبصوتها الغالي وإحساسها العالي”.

وكان محمد عبد الوهاب شقيق شيرين قد كشف عن حالتها الصحية بعد خضوعها لرحلة علاج حتى تعود من جديد الى جمهورها بعد الأزمة التي مرت بها مع طليقها حسام حبيب، والتي انتهت بالصلح وتسوية الأمور بينهما أمام جهات التحقيق، بناءً على رغبة الطرفين.

وأكد شقيق شيرين أن كل ما يتمناه هو أن تقف أخته من جديد على قدميها؛ كي تعود لفنها وأعمالها الناجحة، حيث قال في تعليق عبر حسابه الخاص في موقع “فيسبوك”: “والله وحياة نظر أمي ولا يفرق معايا شكلي وإني كويس ولا وحش، اللي يفرق دلوقتي إنها تقف تاني على رجليها وتنسى الفترة دي كلها وترجع تاني تمتّع الناس بفنها وأغانيها وأفلامها وبرامجها ومسلسلاتها، بأمر الله وهتفتكر الأيام دي وتضحك عليها”.

وطمأن محمد عبد الوهاب الجمهور بأن شقيقته شيرين بخير وأمان، وطالبهم بالدعاء لها لتكون بأفضل حال حتى تعود إليهم من جديد.