رنا سماحة.. هل توافق على عمل ابنها في الفن؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة رنا سماحة عن موقفها من ممارسة ابنها مهنة الفن في المستقبل، مؤكدةً أنه يمتلك الموهبة التي تؤهله لدخول عالم الغناء، لكنها لن تتدخل في اختياراته.

وقالت رنا في تصريح خاص لـ”لها”: “ابني مالك ورث موهبة الغناء مني، وقد اكتشفت ذلك من خلال حديثه، ولكنني لن أجبره على دخول عالم الغناء، بل سأترك له حرية الاختيار”.

وتحدثت رنا عن الفنانة التي تتمنى تقديم شخصيتها في عمل فني، قائلةً: “أنا أحب سعاد حسني ودائماً أردّد أغانيها، وبالتأكيد أتمنى تقديم شخصيتها في عمل فني، ولكن الأمر مخاطرة ومخيف، لأن أعمال السيرة الذاتية لا تحقق النجاح دائماً”.

وأشارت إلى أنها طبّاخة ماهرة، حيث قالت: “أنا ست بيت وشيف درجة أولى، وكل أهلي بيحبوا أكلي، ومن أشهى الأطباق اللي بحضّرها المكرونة البشاميل والمحاشي وطواجن اللحم”.

من ناحية أخرى، طرحت رنا سماحة أخيراً أغنية جديدة بعنوان “عاملة عبيطة” على طريقة الفيديو كليب عبر “يوتيوب”، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان زوجها سامر أبو طالب.