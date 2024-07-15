كلاكيت ثالث مرة.. أحمد العوضي يُطلق مسابقة عن عمله الفني الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد العوضي من خلال حسابه الخاص في “فيسبوك” عن مسابقة مالية قدرها 150 ألف جنيه تُقدَّم جوائز لجمهوره ومتابعيه، لتكون هذه المرة الثالثة التي يقيم فيها العوضي مسابقة عن أعماله الفنية.

ويقدّم العوضي جائزة قدرُها 10 آلاف جنيه لـ 15 معجباً بشرط أن يعرف كلٌ منهم تفاصيل شخصيته في مسلسله الرمضاني المقبل 2025… حيث قال: “سؤال المسابقة هختار 15 أخ وأخت كل فائز 10 آلاف… يا ترى مسلسل رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله هيبقى: شعبي، صعيدي، أم خيال علمي؟”.

وكان محمود حمدان مؤلف مسلسل “حق عرب” الذي قام ببطولته أحمد العوضي وعُرض في رمضان الماضي قد كشف عن عودة التعاون بينهما بعمل فني جديد لرمضان المقبل، ونشر عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة جمعته مع العوضي معلناً من خلالها البدء في كتابة مسلسل جديد يُعرض في شهر رمضان 2025، وعلّق على الصورة قائلاً: “رمضان 2025”.

مسلسل “حق عرب” حقق نجاحاً كبيراً، وشارك أحمد العوضي في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم وفاء عامر، رياض الخولي، إبراهيم السمان، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد عبد الله، وليد فواز…، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

يُذكر أنه عُرض لأحمد العوضي في السينما فيلم “الإسكندراني”، من إخراج خالد يوسف، وشاركه في بطولته: زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ وآخرون، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، كما شهد الفيلم عودة خالد يوسف إلى السينما بعد غياب ست سنوات، منذ أن قدّم فيلم “كارما” عام 2018، من تأليفه وإخراجه.