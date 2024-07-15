مفاجأة في حفل آمال ماهر في جدّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت شركة “بنش مارك” جمهور النجمة المصرية آمال ماهر بالإعلان عن مشاركة الموسيقار الكبير عمر خيرت في الحفل المقرر أن تحييه آمال على مسرح “عبادي الجوهر أرينا”، في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية، بعنوان “ليلة الأحلام”، وذلك في 26 تموز (يوليو) الجاري.

ونشرت شركة “بنش مارك” البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، مع التعليق: “ليلة الأحلام… ليلة نستمتع فيها بإبداعات الموسيقار الكبير عمر خيرت وصوت الفنانة الكبيرة آمال ماهر في جدّة… على عبادي الجوهر أرينا”.

يُذكر أن آمال ماهر أحيت أخيراً حفلين غنائيين في المملكة العربية السعودية في مدينتَي الطائف وأبها، حققا نجاحاً كبيراً، وقدّمت خلالهما عدداً من أشهر أغانيها وأغاني “كوكب الشرق” أم كلثوم ونجاة الصغيرة، وغيرها من الأغاني التي أطربت بها الجمهور.

كما تستعد آمال لإحياء حفل في “مهرجان قرطاج الدولي”، بعد غيابها لسنوات عدة، وذلك في العاشر من آب/ أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تقدّم فيه باقة من ألمع أغانيها التي يحبّها الجمهور ويتفاعل معها.

يُشار إلى أن آمال ماهر أصدرت في الفترة الماضية ميني ألبوم بعنوان “أنا كويسة” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، ويضم خمس أغانٍ، هي: “أنا كويسة”، “أنا الحب”، “صاحبة عمرين”، “الحكاية في مشهدين”، “وكسبت الرهان”، وحققت هذه الأغاني نجاحاً ساحقاً.