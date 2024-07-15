دراما صعيدية.. طارق لطفي يكشف تفاصيل مسلسله “منتصر القرش”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجربة درامية جديدة يخوضها الفنان المصري طارق لطفي، بعد النجاح الذي حققه في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “العتاولة”، إذ تعاقد مع المنتج صادق الصباح، على تقديم مسلسل جديد بعنوان “منتصر القرش”، يحضّر له حالياً استعداداً لانطلاق تصويره في شهر آب (أغسطس) المقبل.

لطفي كشف في تصريحات صحفية عن تفاصيل ذلك العمل الدرامي، إذ قال إنه ينتمي لنوعية الأعمال الصعيدية، والتي سبق وقدّمها منذ عامين من خلال مسلسل “جزيرة غمام” الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2022، مشيراً إلى أنه يجسّد من خلاله شخصية رجل صعيدي يحمل صراعات داخلية وخارجية، فلن يظهر للجمهور بقالب واحد طول الأحداث، لكنه كطبيعة النفس البشرية قد يكون الإنسان طيباً في مواقف وشريراً في أخرى، لذلك كان متحمساً لتجسيدها، إذ يهوى تلك النوعية من التركيبات الشخصية البعيدة من المثالية والشر المطلق.

أكّد الفنان المصري، أنه على الرغم من تقديم ألوان عدة من الدراما الصعيدية، لكن عالم هذه المنطقة مليء بالقصص والأساطير، وتكمن الاحترافية في الكتابة وتقديم شيء جديد للجمهور، من خلال المؤلف الذي يضع يديه على جوانب مختلفة، وتتمّ مناقشة قضية بشكل جديد ومختلف، وهذا ما وجده في السيناريو الذي كتبه مؤلف العمل أمين جمال، إذ أبدى إعجابه بكتابته التي وصفها بالمُبدعة، كما أشاد بمنتج العمل صادق الصباح، إذ أشار إلى حرصه على توفير الإمكانيات التي تمكّن فريق العمل من تقديمه بصورة يحبّها الجمهور.

لطفي أشار إلى معايير اختياره الشخصيات التي يظهر فيها للجمهور، بخاصة أنه من الممثلين الذين لا يضعون أنفسهم في إطار محدّد لا يخرجون عنه، إذ أوضح أنه طالما الممثل لديه القدرات والإمكانيات التي تؤهله لتقديم أنماط مختلفة من الشخصيات فلِمَ يحصر نفسه في قالب الخير أو الشر؟وبطبيعته فهو يميل دائماً إلى التجديد وخوض التحدّيات، مثلما حدث في مسلسل “العتاولة” الذي قدّم من خلاله اللون الشعبي، وعلى الرغم من أنها تُعتبر المرّة الأولى التي يظهر فيها بهذا الشكل، لكن الجمهور أحبّه.

“منتصر القرش” سوف يُعرض خارج الموسم الرمضاني، ومن المقرّر تحديد موعد عرضه للجمهور بعد الانتهاء من تصويره في الفترة المقبلة، وبعدها سوف يبدأ طارق في التحضير لتصوير الجزء الثاني من “العتاولة” الذي حقق نجاحات كبيرة في موسم رمضان الماضي، ما دفع صنّاعه لتقديم جزءٍ ثانٍ منه.

“العتاولة” شارك في بطولته بجانب طارق لطفي، عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، وتأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.