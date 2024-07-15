عرض فيلم “إميليا بيريز” لـ سيلينا غوميز بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة العالمية سيلينا غوميز عن موعد عرض فيلم “Emilia Perez” الحائز على جوائز عدة، عبر منصة نتفليكس ودور السينما.

فقد حددت غوميز وزوي سالدانيا، ممثلة أميركية، موعد العرض الأول للفيلم في 13 تشرين الثاني، في دور العرض الفرنسية 21 آب، وفي دور عرض مختارة هذا الخريف.

ونافس فيلم الجريمة الكوميدي الموسيقي في مهرجان “كان” السينمائي الـ77، في جنوب فرنسا شهر أيار. وقد فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان للمخرج جاك أوديار.

وبالإضافة إلى ذلك، فاز كل من غوميز وسالداينا وكارلا صوفيا غاسكون وأدريانا باز مجتمعين بجائزة “أفضل أداء لممثلة” في مهرجان كان.

وكانت غوميز شاركت في وقت سابق مقطعاً ترويجياً للفيلم عبر حسابها الرسمي في إنستغرام.