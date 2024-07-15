بطريقته الخاصة.. عمرو مصطفى يحتفل بالمرأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بكلمات ملهمة ومشجّعة احتفاءً بالمرأة العربية، روَّج الملحن والمطرب عمرو مصطفى لأغنيته الجديدة، والتي أكد أنه يهدف من ورائها للاحتفال بالمرأة وتكريمها.

وكتب عمرو عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”: “وراء كل رجل ناجح في حياته امرأة تلهمه وتشجّعه وتجعل حياته أجمل وأفضل”.

وكشف عن اسم الأغنية، قائلاً: “أغنيتي “ليها فيا” بتحتفل بالستات اللي بيخلّوا حياتنا أحلى وأقوى”.

وطلب الملحن المصري من متابعيه مشاركته قصصاً عن النساء الملهمات اللواتي حققن أحلامهن وكنّ مصدراً للقوة والنجاح لهم، وعلّق قائلاً: “اعمل منشن ليها وقولها شكراً إن انتي ليكي فيا”.

وحظي منشور عمرو مصطفى بتفاعل واسع من الجمهور، وأشاد عدد كبير منهم بهذه الخطوة، ووصفوه بالرجل الحقيقي.

يُذكر أن آخر أعمال عمرو مصطفى الغنائية، أغنية “سايبك” والتي أطلقها عبر قناته الرسمية في “يوتيوب” أواخر شهر شباط (فبراير) الماضي، وهي من كلمات باسم عادل وألحانه.

فيما تصدّر اسمه “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي أواخر العام الماضي، بسبب أغنية “مستغني” والتي حققت نجاحاً كبيراً من دون دعم شركة إنتاج، وهي من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر.