انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الخميس المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تطلق دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى يقام خلال شهرى يوليو وأغسطس وتبدأ فى الثامنة والنصف مساء الخميس ١٨ يوليو على مسارح أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور .

فيحيى الليلة الأولى على المسرح المكشوف البراعم الفنية الواعدة بمركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر لفصل الدرامز تدريب وقيادة الدكتور ألفريد بركات حيث يعزفون باقة من المؤلفات الإيقاعيّة المميزة بالإضافة إلى مجموعة من الأ عمال الغنائية العربية منها " قدها لـ تامر حسنى ، زي ما هى حبها ـ ١٠٠ سنه سينما لـ عمر خيرت ، قادرين نعملها لـ محمد حماقى , امى نور بيتنا ، بالإضافة إلى "طوبه فوق طوبة لـ آمال ماهر - فيروزات " غناء ساره جمال و "لينا حق" لـ دنيا سمير غانم عزف محمد شعبان و اغانى من تراث الزمن الجميل الى جانب باقة من الأعمال العالمية و الغربية منها أغانى لمايكل جاكسون وfull funk, up town funk , surmatوSalonica tsift.



وعلى مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " تتغنى المطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى بباقة من أجمل أغانى نجوم الزمن الجميل مع مجموعة من أشهر أغانيها الخاصة منها " دارت الأيام ، فيها حاجة حلوة، اسمرانى اللون، هو الحب لعبة ،ع اللى جرى،نسم علينا الهوى ،بتونس بيك وتتر مسلسل خاتم سليمان "

كما يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا تحييه الفنانه حنان ماضى وفرقتها بنخبة من أشهر أغنياتها بالإضافة إلى تترات المسلسلات التى أرتبطت بأذهان ووجدان الجمهور منذ التسعينيات وحتى الآن منها

" شباك قديم، شدى الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، امتى الكلام يبتدى،عصفور ، غناك يا بحر ، وانت بعيد ، كان وكان ، اللقاء الثانى، المال والبنون وقصة الأمس "



..تستمر فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي في الفترة من الخميس ١٨ يوليو حتى السبت ١٠ أغسطس، بمشاركة نخبة من النجوم والفرق الغنائية المتميزة بالإضافة إلى حفلات الواعدين بمركز تنمية المواهب التي تقدم مختلف ألوان الإبداع و تقام على ثلاثة مسارح هى: المكشوف،سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" و أوبرا دمنهور ،



وتتميز عروض المهرجان الصيفي بتنوع مضمونها لتناسب جميع شرائح المجتمع وقد أعدت دار الأوبرا الكثير من المفاجآت الفنيةلجمهور المهرجان .