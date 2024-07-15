فيديو.. تفاصيل إصابة محمد فؤاد بالعصب السابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يخضع الفنان محمد فؤاد لفحوصات طبية، إثر معاناته من العصب السابع، منذ أكثر من شهر.

مصدر مقرب من الفنان محمد فؤاد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،قال: " الفنان محمد فؤاد، اكتشف اصابته بالعصب السابع ، في اليوم الثاني لاحتفاله بزواج نجله عبدالرحمن، في ابريل الماضي.

وتابع: "بعد الفحوصات، أكد له الأطباء إصابته بالعصب السابع، وأنه مع العلاج الطبيعي والراحة إن شاء الله يتم التعافي، وكان قد بدأ بالفعل العلاج قبل ظهوره مؤخرا في حفل خطوبة ابنته".

وأضاف: "محمد فؤاد يتابع العلاج حاليا في الساحل الشمالي، وذلك بعد عودته من ألمانيا ، اذ سافر من أجل العلاج من ألم في الظهر بالفترة من منتصف مايو حتي يوم 5 يونيو الحالي ".

وكشف المصدر عن مفاجاة ،وقال ،" الفانان محمد فؤاد، أحيا يوم السبت الماضي حفل صغير في الساحل الشمالي وذلك باليوم التالي الذي أحتفل فيه بخطوبة ابنته في الفيلا الخاصة به بمنطقة سيدي عبدالرحمن".

الفنان محمد فؤاد، من المقرر انه يشارك في حفل غنائي يقام يوم 25 يوليو في الواجهة البحرية ببيروت