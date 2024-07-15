شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى أحمد زاهر وهشام جمال مع المغنى الأمريكى Jason Derulo فى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر وخطيبها المنتج هشام جمال على حضور حفل المغنى الأمريكي الشهير جيسون ديرولو Jason Derulo فى الساحل الشمالي، وبعد انتهاء الحفل التقطت ليلى أحمد زاهر وهشام جمال صورة مع Derulo ونشرتها على حاسبها بموقع إنستجرام.

وعلقت ليلى أحمد زاهر على صورتها بصحبة هشام جمال وJason Derulo: "شكرًا لك وكل طاقمك على القدوم إلى الساحل الشمالي في مصر وتقديم آدائك المزهل في الحفل".



ليلى أحمد زاهر وهشام جمال مع ديرولو

وقام جيسون ديرولو Jason Derulo بجولة سياحية في منطقة الهرم على هامش تواجده في مصر، حيث زار الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول واستمع لشرح مفصل عن الهرم وطريقة بنائه وما يتضمنه من حجرات وممرات من الداخل، وأعرب Derulo عن انبهاره بالمنطقة الأثرية، كما حرص على التقاط الصور التذكارية تخليدًا لهذه الزيارة.

ويعد النجم Jason Derulo مغنى، وكاتب أغانى، وممثل وراقص أمريكى، له العديد من الألبومات الغنائية حيث ذاعت شهرته بعد أغنية "wiggle" التى حققت ملايين المشاهدات حول العالم.

وكان الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر قد ظهرا في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، على قناة DMC بعد خطبتهما وكشف هشام جمال عن بداية علاقته بليلي زاهر وتطورها للخطوبة قائلاً: "أنا طول عمرى بتعامل مع ليلى على إنها زميلتى في الشعل وبنت صاحبى وحبيبى وأخويا أحمد زاهر، وأنا باصص لها بصة معينة مفيهاش أي مشاعر حب وغراميات ومكنش في حاجة وقتها".

وأضاف هشام جمال: "ليلى كانت علطول كل بوستاتها بتقول أخويا الكبير، وفعلا محصلش أى حاجة وقت المسلسل في الجزئين، لحد نقطة معينة الأمور وعلاقة بدأت تتغير شوية يمكن بعد المسلسل بسنة تقريباً لكن مكناش مخبيين على الناس ولا حاجة".



هشام جمال مع ليلى احمد زاهر مع المغني الامريكي derulo



ليلى أحمد زاهر مع المغني الأمريكي derulo