شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم السينمائيين الحاصلين على جوائز الدولة في احتفالية القومى للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء أمس احتفالية لتكريم السينمائين الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2024، وقدمت الاحتفالية الإعلامية الدكتورة هبة حمزة، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووسط حضور جماهيري كبير من السينمائيين والإعلاميين.

الاحتفالية نظمها كل من المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر بالتعاون مع اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، وأقيمت بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.



تكريم الحاصلين علي جوائز الدولة



الحاصلون علي جوائز الدولة



أبرز المكرمين الحاصلين على جوائز الدولة



الفائزون بجوائز الدولة



تكريم الحاصلين على جوائز الدولة

تم تكريم كل من الناقد والسيناريست وليد سيف، ومدير التصوير سعيد شيمي، ومهندس الديكور أنسي أبوسيف، والمخرج محمد فاضل، والسيناريست عبدالرحيم كمال، وحسن عماد مكاوي العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة وذلك لدورهم الرائد ومشوارهم الفني والثقافي الحافل.

وعقب التكريم تم عرض فيلم حكاية من زمن جميل إخراج سعيد شيمي، وعقب العرض أقيمت ندوة ثقافية أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي واستضاف خلالها الناقد السينمائي محمود عبد الشكور.