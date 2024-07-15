شكرا لقرائتكم خبر عن رحلت أمى وأختى .. الناقد الفني طارق الشناوي يعلن وفاة شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناقد الفني طارق الشناوى وفاة شقيقته الدكتورة مها الشناوى في جامعة المنصورة، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، حيث كتب الشناوى معلقًا: قبل ثوانٍ رحلت شقيقتي الوحيدة دكتورة مها الشناوي الأستاذة بجامعة المنصورة، عندما رحلت أمي قبل تسع سنوات أصبحت مها أمي وأختي.. الآن رحلت أمي وأختي.



طارق الشناوى

وفى سياق أخر، أكد طارق الشناوي الناقد الفني، أن مدينة العلمين بما تشتهر به من سمعة علمية تحولت من مدينة الألغام لتصبح أنغام وحضارة وإشعاع، قائلا: "ما يحدث في العلمين هو طموح والدورة الثانية لمهرجان العلمين الدائرة فيه أكثر اتساعا وامتاعا وتسير على المنهج".

وأشار طارق الشناوي، خلال لقاء ببرنامج "الحياة في العلمين"، المذاع على قناة الحياة، إلى أن وجود الكينج محمد منير في أول ليلة غنائية له قيمة ومصر تفتح الباب للمصريين والعرب، مضيفا: "بداية محمد منير مصرية قوي ومحمد منير هو صوت مصر ومن اكثر الاصوات التي حينما تسمعها تقول هنا مصر".