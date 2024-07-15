شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية قصيدة زيدينى عشقًا للقيصر كاظم الساهر قبل حفله بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم القيصر كاظم الساهر حفلاً غنائيًا كبيرًا بمهرجان العلمين يوم 18 يوليو الجارى على مسرح العلمين أرينا، وسط حضور كبير من محبيه، حيث فتحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتذكرتى تذاكر الحفل، التي أوشكت على النفاد، حيث من المقرر أن يشهد الحفل مفاجآت كبيرة.

وفى سياق آخر روى النجم الكبير كاظم الساهر حكاية قصيدة "زيدينى عشقا" للشاعر الكبير نزار قبانى، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم، إذ روى أن الشاعر نزار قبانى اتصل به وقال له إن لديه قصيدة جديدة بعنوان اتحبينى سيتعجبه للغاية، ليرد عليه كاظم وقتها: "اتفقنا يا أستاذ نزار" وقف الاتصال بعدها، ليتصل بعدها به بعد فترة ليقول له أنا أعرفك جيدًا واضح إن القصيدة لم تعجبك، ولكن عندى قصيدة سنغزو بها الوطن العربى، وعندما سجلتها قال له إنها لم تعجبه، فقرر كاظم أن يعيد تسجيلها في مصر بعدما أضاف عليها فقرة "يا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبينى".

وأضاف القيصر، أن نزار القبانى يحب فى المقام الأول قصيدة أنى خيرتك فأختارى.. ثم يحب مدرسة الحب، ثم في المقام الثالث زيدينى عشقًا.

وانطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.