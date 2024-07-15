هيكلة جديدة لقصور الثقافة.. الكاتب محمد ناصف: العدالة الثقافية تتحقق بأمرين.. والفترة الحالية الأفضل

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الهدف الأساسي من مشاركة هيئة قصور الثقافة بفرقها المختلفة فى مهرجان العلمين هو إسعاد الناس الغلابة الذين لا يقوون على أسعار حفلات الخميس والجمعة الملتهبة التى لا يستطيع كثيرون دفع قيمتها، لذا تقوم فرق قصور الثقافة بتقديم عروضها على مدار 4 أيام فى الأسبوع لمدة ٦ أسابيع، من أجل تخفيف الأجواء عن البسطاء وعائلاتهم والذين تنظر إليهم الدولة بعين الاعتبار.

الكاتب محمد عبدالحفظ ناصف ومحرر الخليج 365

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أمس على هامش حضوره أولى فعاليات قصور الثقافة بمهرجان العلمين في دورته الثانية والذى يقام فى مدينة العلمين الجديدة لمدة 6 أسابيع.

الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف

وأشار نائب رئيس هيئة قصور الثقافة إلى أن وزارة الثقافة، برعاية الدكتور أحمد هنو، وقطاعاتها المختلفة دائماً تبحث عن الجديد والتنوع فى الأفكار، إذ تقوم بمشاركة 17 فرقة من قطاعات الوزارة المختلفة تقدم عروضها على مدار 24 حفلة طوال أيام المهرجان، موضحاً أن اختيار إقامة حفلات هذه الفرق بعيداً عن يومي الخميس والجمعة من أجل إتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة هذه الحفلات والعروض التى من الممكن يكونوا يشاهدونها لأول مرة مجاناً فى هذه المدينة الساحرة.

الخليج 365 مع نائب رئيس هيئة قصور الثقافة

وأشار إلى أن فكرة التنوع التراثي الموجود من الهيئة في الـ 17 فرقة في حد ذاته فكرة جديدة. موضحاً أن منظمي الحفلات الكبيرة الموجودة لو عرفوا هذا سوف يأتون لك للمشاركة، معتقداً ان الايام المقبلة بالتسويق والكبير والضخم في القنوات سو تتزايد الأعداد اكثر. .

وعن تحمله مسؤولية قصور الثقافة الصعبة، قال إن أي مسئولية صعبة وأي مسئولية فيها أمانة وأي مسئولية فينا فيها تحمل وصبر وربنا هو الذى يعين في النهاية.

وعن رأيه في رجوع كاتب مثقف صاحب رؤية، هناك كثيرون يؤمنون بكتاباته وفكره إلى مكانه أعطى زخماً للمنصب، ويتمنون تقلده المكان نفسه، قال : انا بشكر الناس كلها كتاب وأدباء ومثقفون وفنانون على مشاعرهم الرائعة، لأن في الحقيقة أنا أنتمي إلى أربعة أو خمسة فروع من الأدب خاصة أننى كاتب ومسرحي وكاتب سينما ومترجم وكاتب رواية، وفي الدراسات الأدبية وموجود في الوسط الأدبى والثقافى وانا عندي ١٥ سنة، يعني علاقاتى بالمجال الحمد لله ممتدة، وأتمنى أحقق طموحاتهم وإن شاء الله، بفضل دعم الدولة والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، أقدر أحقق بعض الآمال والأحلام التى يتمناها الناس، وربنا يساعدنا جميعا.

العدالة الثقافية

وعن رده على رؤيته لمصطلح "العدالة الثقافية" ومدى تحقيق ذلك، قال: "زي ما انت شايف .. العدالة الثقافية على سبيل المثال، إحنا في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها في 3 مهرجانات: مهرجان العلمين ده لمجموعة معينة قادرة على إنها تأتى لهذا المصيف، عندنا صيف بلدنا، دى مصايف تانية فى مدن تانية ساحلية، ووزارة الثقافة وقطاعاتها مشتركة وعاملة برامج فيهم مجاناً. عندنا مهرجان أهالينا الثقافي في المدن الصغيرة، وفي القرى وفي الاقاليم وده بدأ من حوالي اربع خمس أيام في مدينة هيهيا بمحافظة الشرقية.. ثم يبدأ التنقل إلى منطقة أخرى ثم باقى المناطق".

وأضاف: أن فكرة العدالة الثقافية تحقق بأمرين ، الأول المكان البعيد ، والثاني الفئات المختلفة والمتنوعة.. الاماكن البعيد الوزارة وصلت بعدد من البرامج إلى مناطق ومحافظات حدودية مثل الوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر، وغيرها.. مثل مشروع "أهل مصر" فهو أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.

وأشار الكاتب محمد ناصف إلى أنه فى الأسبوع القادم يوم 23 يوليو سيتم البدء في برنامج للمواطنة فى 44 قرية فى المنيا، هو برنامج مهم جداً نحاول من خلاله غرس قيم ومبادئ الوطن ومحبة الوطن.

أيضاً تقدم الهيئة برامج لدور الرعاية والإسكان الآمن بديل العشوائيات، ببرامج علمية وترفيهة حديثة تستهدف الأطفال وعمل أنشطة وورش حرفية.

وأوضح أن الفترة الماضية لم يكن موجوداً هذا الزخم المتنوع، يعنى من العلمين لصيف بلدنا لاهالينا... أيضاً هناك برنامج عمل عن دور الرعاية المختلفة التى توجد فى وزارة التضامن ، يقدمه المجلس القومي لثقافة الطفل، فهناك حالة من التناغم والشراكة ما بين قطاعات الوزارة المختلف لتحقيق العدالة الثقافية، التي اعتقد ان هذه الفترة من اكثر المرات التي تظهر فيها وتتحقق فيها العدالة الثقافية، مكانياً ونشاطاً ورؤية.



هيكلة جديدة للهيئة العامة لقصور الثقافة

وفى رده على سؤال الخليج 365 هل تحتاج الهيئة إلى فلترة، قال: لا، هي كل حاجة محتاجة إلى إعادة رؤية، يعني إعادة تدوير لبعض الحاجات. انما هيكون في هيكلة جديدة للهيئة العامة لقصور الثقافة ولكل قطاعات الوزارة الفترة اللي جاية ان شاء الله، هيبقى في هيكل للهيئة العامة لقصور الثقافة هيتم التعامل به.

واضاف : الهيكلة معناها الوظائف الجديدة والمستحدثة والوظائف التى اختفت، لكى تناسب الوقت الذي نوجد فيه. وهذا طبقاً لقانون 81 لان قانون 81 عندما صدر ألزم كل الجهات أن تعيد هيكلة قطاعاتها مرة أخرى بما يناسب رؤية وظروف القانون واللحظة التى نوجد فيها... فمن الضروري إعادة رؤية المشهد مرة أخرى ، والجيد تبني عليه وتعظمه، وما يحتاج إلى تغيير نغير، لان هذا واجبك. انما لا تهدم صالح عمل. ولو هناك حاجة كويسة نكمل عليها. ولذلك هذه هى فكرة الاستراتيجية.

وأوضح: "فكرة الاستراتيجية انك تكمل على اللي اتبنى. مش تهد وتبني تاني. ونقعد طول عمرنا نهد ونبني ونهد ونبني".

فنحن نكمل على اللي موجود، ودى حاجة عظيمة موجودة في الهيئة.

واضاف: أمنيتى إنى أكمل وإنى اعمل حاجات عظيمة، حتى في الفترة القليلة اللي انا ممكن أتولاها، حتى لو يوم واحد ، انا أحب إنى أسيب بصمة أو أعمل حاجة ما تكونش موجودة قبل كده.

وفى رده على تكدس الهيئة وفروعها بالكثير من الموظفين، قال: بالعكس توجد اماكن فيها عدد بسيط جداً، احنا محتاجين عمالة تانية كثير، ولكن مفيش تعيينات من فترة إنما يعاد تدوير الناس اللي موجودة، يعني في أماكن فيها مثلاً 5 أو 6 موظفين ممكن وهي محتاجة 20 موظف. واعتقد إن تناقص الأعداد لدى الهيئة زي الجهاز الاداري للدولة ككل. ليه؟ لانك انت في وقت ممكن حاجات تانية تستغنى بها وتقدر تعمل بها شغل، زي استخدام التكنولوجيا اللي موجودة ممكن يحل حاجات كتير .



رسالة أخيرة

رضا الجمهور هي غاية عظيمة.. المفترض كل الناس في الجهاز الاداري بتعمل عليه، فيا رب ان إللى احنا قدمنا ينال رضاهم ونقدر نغيّر كثيراً او قليلاً في المود.. فالتفاؤل موجود ومدهش، وأعتقد إن الأيام المقبلة هتبقى الدنيا أجمل وأفضل.



