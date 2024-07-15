وزير الثقافة في جولة مفاجئة بالمواقع الثقافية بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - وجه بوضع خطة عمل شاملة لتطوير وتحديث الخدمات الثقافية بالمحافظة

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم الاثنين، بجولة مفاجئة في عدد من المواقع الثقافية، بمحافظة الإسكندرية، بهدف تفقد الأوضاع، ومتابعة سير العمل بها، في إطار اهتمام وزارة الثقافة بتطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية في مصر، وتعزيز دورها في نشر الوعي الثقافي بين المواطنين.

تضمنت الجولة زيارة: قصر ثقافة الأنفوشي، مسرح سيد درويش "دار أوبرا الإسكندرية"، مركز الحرية للإبداع، مسرح محمد عبد الوهاب، مسرح بيرم التونسي، قصر ثفافة الشاطبي، مقر أكاديمية الفنون بالإسكندرية.

حيث التقى الوزير عددًا من العاملين في المواقع الثقافية، واطلع على الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية التي تقدمها المواقع للجمهور، كما اطلع على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مسرح بيرم التونسي، ومقر أكاديمية الفنون بالاسكندرية، ووجه بتسريع وتيرة العمل، وتذليل كافة العقبات، حتى ينضما إلى منظومة العمل الثقافي والإبداعي بالمحافظة.

أحمد فؤاد هنو: حصر القوى العاملة بالمواقع الثقافية وإمكانات كل موقع لضمان تقديم خدمة متكاملة تساهم في زيادة الإقبال الجماهيري

ثم توجه الوزير إلى متحف الفنون الجميلة، حيث تفقد المعارض المُقامة به، واستمع إلى شرح مفصل عن الأعمال الفنية المعروضة من قِبل القائمين على المتحف، وأبدى الوزير إعجابه بالتنوع الكبير في المعروضات، وبالدور الذي يلعبه المتحف في حفظ التراث الثقافي والفني لمصر.

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بمركز الحرية للإبداع، حتى يعمل المركز بكامل طاقته، خدمة لأهال الإسكندرية.

وخلال الجولة، شدد الوزير على ضرورة مراجعة أعمال الصيانة والنظافة بشكل دوري في جميع المواقع الثقافية بالمحافظة، والتنسيق مع الجهات المختصة، والحماية المدنية، لسرعة الانتهاء من المشاريع الجاري تنفيذها، كما وجه الوزير بوضع استراتيجية وخطة عمل تفصيلية لإدارة تلك المواقع، بما يتماشى مع مستحدثات العصر، وتعظيم الاستفادة منها، وضمان تقديم خدمة ثقافية متكاملة تلبي احتياجات الجمهور.

وأكد على أهمية الحفاظ على انضباط سير العمل، بالمواقع الثقافية التي تعمل على فترتين، وخاصة خلال فترة الإجازة الصيفية، حيث الإقبال من الأطفال والنشء على الفعاليات التي تنظمها المواقع الثقافية.

اختتم الوزير جولته بالتعبير عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم الفعاليات الثقافية المتنوعة، والتي تساهم في نشر المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي.