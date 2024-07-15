هبوط إيرادات فيلم أهل الكهف بدور العرض

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم أهل الكهف ، بطولة النجوم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، أمس الأحد، إيرادات هزيلة بلغت 117.520 جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.



احتفل أبطال وصناع فيلم أهل الكهف، بالعرض الخاص للعمل الذي شهد تأجيلات عدة، وذلك بإحدى سينمات القاهرة.

فيلم أهل الكهف

شهد العرض الخاص لفيلم أهل الكهف، حضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم: خالد النبوي وابنه نور، كريم فهمي وزوجته دانيا، رشوان توفيق، إلهام شاهين، ميمي جمال، هاجر أحمد وزوجها، عمرو محمود ياسين وابنه، أيمن بهجت قمر، الملحن عزيز الشافعي، والشاعر تامر حسين والإعلامية هالة سرحان.

فيلم أهل الكهف

أحداث فيلم أهل الكهف

تدور أحداث فيلم أهل الكهف، حول 3 أشخاص يستيقظون من النوم بعد مرور 3 قرون، ليجدون أنفسهم في عالم مختلف من جميع النواحي ويحاولون التأقلم مع هذا الوضع ومواجهة الصراع النفسي الداخلي الذين يواجهوه جراء تلك التغييرات.

فيلم أهل الكهف

يضم فيلم أهل الكهف عددا كبيرا من نجوم السينما، ومنهم أبرزهم:خالد النبوي، غادة عادل، عبد الرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، فتحي عبد الوهاب، ريم مصطفى، هاجر أحمد، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف، مأخوذ عن رواية مسرحية من روائع الكبير توفيق الحكيم من أربع فصول ، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران «مشلينيا» و«مرنوش» الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم «يمليخا» وكلبه «قمطير».

فيلم أهل الكهف

أزمات واجهت أهل الكهف

واجه الفيلم عدة أزمات إنتاجية، إذ بدأ تصويره عام 2020، وكان مقرر له أن يعرض منذ فترة طويلة ولكن لظروف ونزاعات بين المنتج محمد الرشيدي، وشريكه وليد منصور، تم التأجيل لأكتر من مرة.

آخر أعمال غادة عادل



وفي سياق متصل، عرض للفنانة غادة عادل مسلسل “حالة خاصة” عبر منصة إلكترونية شهيرة، يشاركها البطولة الفنان الشاب طه الدسوقي .

فيلم أهل الكهف

قصة مسلسل حالة خاصة



تدور أحداث مسلسل "حالة خاصة"، حول المحامي نديم أبو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه اماني النجار رحلة نديم مليئة بالتحديات، لم تكن سهلة أبدًا، رغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائماً منقذين له.

أبطال مسلسل حالة خاصة

المسلسل بطولة الفنان الشاب طه دسوقي، البطولة المطلقة الأولى له، وذلك بمشاركة الفنانة غادة عادل، حسن أبو الروس، هايدي كابوه، هاجر السراج، نبيل علي ماهر وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، أحمد طارق، والطفلان آدم وهدان وآدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.



مسلسل «حالة خاصة» بطولة طه دسوقي، والفنانة غادة عادل، يعرض بواقع حلقتين أسبوعيًا، كل يوم أربعاء في تمام الساعة 12 صباحًا، وتعرض حلقات المسلسل حصريًا على منصة «Watch it».

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنان خالد النبوي، مسلسل «إمبراطورية ميم» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024.

المسلسل مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس والتى سبق وأن تم تقديمها فى فيلم سينمائى قدمتها سيدة الشاشة فاتن حمامة عام 1972 فى عمل سينمائى، وتحمل نفس الاسم .