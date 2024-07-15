بالصور.. محمد فؤاد يحتفل بخطوبة ابنته "بسملة" في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

احتفل الفنان محمد فؤاد بخطوبة ابنته "بسملة" على شاب من خارج الوسط الفني، في حفل أقيم بالساحل الشمالي

واقتصر الحفل على الأسرة والأصدقاء المقربين من العروسين، وحرص الفنان محمد فؤاد على تقديم أغنية لابنته

وظهر الفنان محمد فؤاد ويبدو عليه علامات التعب، كما ظهر يحتضن ابنته وهو يغني لها وسط تأثر الحضور

يذكر أن الفنان محمد فؤاد احتفل بزفاف نجله عبدالرحمن في أبريل الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: عمرو دياب، مصطفى قمر، مصطفى كامل، محمد حماقي، إيهاب توفيق، هشام عباس