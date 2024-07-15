"اتقفل الموضوع نهائي".. مسلم يعلن فسخ خطوبته مع يارا تامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن مطرب المهرجانات مسلم، عن فسخ خطوبته للمرة الثانية عن يارا تامر، قائلا: "المرادي اتقفل الموضوع نهائي".

وكتب مسلم، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "محتاج أقول حاجة يمكن مش هتكون مهمة أوي للناس دلوقتي لأني حاسس أن الناس زهقت من الموضوع ده بس حبيت أوضح علشان رضيت ضميري قدام ربنا".

وتابع: "تم فسخ خطوبتي من يارا تامر وأتمنى لسها حياة جميلة ونجاح واستمرار لأن حاولنا كتير وأنا خسرت كتير أوي من حياتي ووقتي قصاد التجربة دي وفشلت".

وأضاف: "الحمد لله بحمد ربنا أنه بين لي كل حاجة تخليني أبقى في حالي وبعد وآسف لنفسي مرة تانية والمرة دي بجد تعلمت الدرس.. شكرا المرادي اتقفل الموضوع نهائي".

وفي مارس الماضي، أعلن مسلم عن فسخ خطوبته من يارا تامر، ثم عادا إليها مرة أخرى.

يذكر أن، مطرب المهرجانات مسلم كان قد أعلن انفصاله رسميًا عن زوجته ميكا البغدادي.