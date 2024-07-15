وفاة الممثلة الأمريكية شانين دوهرتي عن 59 عاما بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحلت عن عالمنا الممثلة الأمريكية شانين دوهرتي، عن عمر ناهز الـ 59 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وودعتها وكيلة أعمالها ليزلي سلون، في بيان وفقا لمجلة People ، جاء فيه: "بقلب مثقل أؤكد وفاة الممثلة شانين دوهرتي التي خسرت معركتها مع مرض السرطان بعد سنوات طويلة من محاربة المرض".

وأضافت: "كانت الابنة والأخت والصديقة المخلصة، كانت محاطة بأحبائها وكذلك كلبها باوي، وتطلب العائلة خصوصيتهم في هذا الوقت حتى يتمكنوا من الحزن بسلام".

ولعبت "شانين دوهرتي" دور البطولة "بريندا والش" في مسلسل "بيفرلي هيلز 90210"، ثم دور الساحرة برو في فيلم Charmed.

وتم تشخيص إصابة دوهرتي، بسرطان الثدي في عام 2015، وبعد عامين فقط، كشفت أن السرطان قد عاد بعد أن هدأ، وقالت ببرنامج Good Morning America : "سيكون في غضون أيام أو أسبوع أنني في المرحلة الرابعة، لذلك عاد السرطان لدي، ولهذا السبب أنا هنا".

وأكملت: "لا أعتقد أنني قمت بمعالجتها، إنها حبة مريرة يجب ابتلاعها بعدة طرق".

كما أعلنت العام الماضي، أن السرطان الذي تعاني منه قد انتشر إلى دماغها في منشور على إنستجرام أظهر أنها تخضع للعلاج الإشعاعي.

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