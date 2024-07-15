بعد إصابته بالعصب السابع.. مصير حفل محمد فؤاد في لبنان "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

إصابة الفنان محمد فؤاد بالعصب السابع، طرحت أسئلة حول تأثير الإصابة على ارتباطاته الفنية، وهل بدأ خطوات إيقافها؟

ومع اقتراب موعد حفل نجوم التسعينات: حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، وحسام حسني، المقام تحت عنوان "ديسكو"، في لبنان يوم 25 يوليو، كان السؤال عن موقف الفنان محمد فؤاد.

مصدر من شركة "فالفيت برودكشنز" المنظمة للحفل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحفل قائم بشكل طبيعي، وبحضور الفنان محمد فؤاد، يوم 25 يوليو في الواجهة البحرية في بيروت".

وتابع: "نحن على تواصل مع الفنان محمد فؤاد، وأحيا مؤخرا حفل في الساحل الشمالي بشكل طبيعي جدا".

مصدر مقرب من الفنان محمد فؤاد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الفنان محمد فؤاد اكتشف إصابته بالعصب السابع في اليوم الثاني للاحتفال بزواج نجله عبدالرحمن، في أبريل الماضي"

وتابع: "بعد الفحوصات، أكد له الأطباء إصابته بالعصب السابع، وأنه مع العلاج الطبيعي والراحة إن شاء الله يتم التعافي، وكان قد بدأ بالفعل العلاج قبل ظهوره مؤخرا في حفل خطوبة ابنته".

وأضاف: "محمد فؤاد يتابع العلاج حاليا في الساحل الشمالي، وذلك بعد عودته من ألمانيا ، إذ سافر من أجل العلاج من ألم في الظهر بالفترة من منتصف 22 مايو، و حتي يوم 5 يونيو الحالي ".

وكشف المصدر عن مفاجأة ،وقال : " الفنان محمد فؤاد، أحيا يوم السبت الماضي حفل صغير في الساحل الشمالي وذلك باليوم التالي الذي احتفل فيه بخطوبة ابنته في الفيلا الخاصة به بمنطقة سيدي عبدالرحمن".