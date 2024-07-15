الشاعر تامر حسين يوجه رسالة لـ روتانا بشأن أزمة شيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الشاعر الغنائي تامر حسين، رسالة لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بشأن أزمة شيرين عبد الوهاب معها.

وكتب تامر، عبر حسابه على "إكس": "أتمنى من شركة روتانا دعم شيرين عبد الوهاب نفسيا ومعنويا وأدبيا، الفنان بيموت لو أعماله الفنية إتأجلت وإتأخرت ودخل في خناقات ملهوش فيها وبيحُبط ومفيش حاجة بتديلهُ أمل غير النجاح ونشوة النجاح".

وتابع: "شيرين مخلصه ألبوم حلو أوي ومتعوب فيه، زعلان جدا بشكل شخصي اني أتحرم من إني أسمع أغانيا بسبب خلافات ملهاش علاقة بالفن".

وأضاف: "أتمنى الوصول لحل وسط وكامل احترامي لبنود التعاقد بين الطرفين وأتمنى نبسط الأمور والأعمال الفنية دي تشوف النور عشان خاطر شيرين وعشان خاطر تعب الصُناع ومتعة الجمهور العربي المُحب للفن الأصيل وتتحل الأمور على خير إن شاء الله".

وكان النزاع بين شيرين عبد الوهاب، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، شهد تصاعدا وسط اتهامات متبادلة، وصلت من جديد إلى حد تبادل التلويح باللجوء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء تصاعد الأزمة، تأكيدا لما كشف عنه "الخليج 365" في 19 سبتمبر 2023، عن وجود خلافات كبيرة بين النجمة شيرين عبد الوهاب، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، خاصة فيما يتعلق بالعقد الموقع عام 2019.

بدأ تصاعد الأزمة بعد 3 أيام من إصدار محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في الاستئناف المقدم من محامي النجمة شيرين عبد الوهاب، على الحكم الصادر في مارس 2023، بتغريمها 10 مليون جنيه، بالتضامن مع شركة الأمير.

وتباينت آراء الخبير القانوني حسام لطفي "محامي النجمة شيرين عبد الوهاب"، والمستشار القانوني حسين هلال " المحامي بالنقض والمكلف بمباشرة الدعوى من شركة روتانا"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حول حيثيات ومنطوق الحكم، وحول فسخ التعاقد، والعلاقة بينه وبين سداد قيمة التعويض.

وترى روتانا أن المطربة لا تزال مطالبة بتنفيذ العقد الموقع عام 2019، والذي نص على تقديمها ألبومين من إنتاج روتانا، على أن يضم الألبوم 10 أغاني، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة. فيما يرى محامي شيرين أنها لم تعد ملزمة بذلك بعد الحكم.

وأكدت مصادر في الشركة لـ"الخليج 365" في 7 مايو، وجود خلافات كبيرة مع شيرين، وقالت: "جزء كبير من الخلافات يخص دخول الفنانة في مفاوضات للتعاقد مع شركات أخرى، في حين أن تعاقدها مع روتانا، مازال مستمرا".

وعلق مصدر مقرب من النجمة شيرين عبد الوهاب، وقال في تصريحات لـ"الخليج 365": "الخلافات مع الشركة لم تنتهي، وهناك تحرك بالفعل للعودة مجددا للنزاع القضائي، خلال الفترة المقبلة".

وفي 14 مايو، جدد الخبير القانوني حسام لطفي "محامي النجمة شيرين عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، الحديث عن نهاية العقد، وقال: "النجمة شيرين عبد الوهاب، أصبحت تملك الحرية في التعاقد مع من تشاء، ولا يربطها أي عقد مع شركة روتانا".

وفي نفس اليوم أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، توضيحا لموقفها من الاتهامات التي وجهتها النجمة شيرين عبدالوهاب، بشأن تأخير طرح أغانيها.

وأكدت الشركة في بيانها عدم تسلم "روتانا" من النجمة شيرين عبدالوهاب أو من يمثلها، أي أغاني بصوتها، باستثناء أغنية "الذهب" التي طرحت في شهر فبراير الماضي عبر المنصات العربية والعالمية.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب، وقعت عام 2019، عقدا مع شركة "روتانا" للإنتاج الفني، لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغاني، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة.