شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث أعمال أمير عيد.. والنجم يروج له بعد حذف كل البوستات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم أمير عيد، كل جمهوره ومحبيه عبر حسابه على إنستجرام الأسبوع الماضى، بحذف كل الصور والبوستات على إنستجرام ولم يكشف السبب، وظل الجمهور يتساءل عن السبب ولماذا فعل ذلك.

وبعدها نشر أمير عيد فيلما قصيرا له، أبيض وأسود وكأنه في لقاء قديم، ثم ينشر صورة بوستر عليه صورته بلوك كلاسيكى قديم ومكتوب "روكسى" ومن بطولة أمير عيد وندى ابادر ومن إخراج نازلى أبو سيف، وكتب موعد طرحها الأربعاء 17 يوليو وتساءل هل هي أغنية جديدة أم فيلم قصير أم أغنية تم تصويرها على هيئه قصة فيلم.



امير عيد

وأحيا فريق كايروكى حفلا غنائيا ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، أول أمس السبت في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية، بحضور جماهيرى ضخمة، وافتتح فريق كايروكى الحفل بأغنية "روبيرتو" وسط صياح الجماهير والتصفيق لهم بحماس شديد.

وأمتع الفريق الجماهير الكبيرة، بباقة متنوعة من الأغانى القديمة والحديثة التى يحبها كل جمهورهم مثل: "جونى كاش، أبيض وأسود، أنا نجم، نفسى أحبك، كوستاريكا، بسرح وأتوه، هاتلنا بالباقى لبان، روما، الكيف، السيجارة".

كما غنى أمير عيد، أغنية تلك قضية، دعمًا لفلسطين وغنى معه كل الجمهور في صوت واحد ورفعوا بأيديهم علامات النصر، كما أعرب عن سعادته الكبيرة بإحياء الفرقة حفلة في مدينة الإسكندرية بعد فترة غياب، وعلى الحماس الشديد وتفاعل الجمهور معهم، قائلاً: "شكرًا على الطاقة اللى ادتهولنا ومبسوطين أكتر أن إحنا معاكم في الإسكندرية".

وتايع أمير فى كلمته للجمهور، قائلاً: "بقالنا كتير معملناش حفلة في الإسكندرية ومن بداية الفرقة كنا بنحب نبجى نعمل حفلة في مكتبة إسكندرية، وكنا بنشارك مسار إجباري حفلاتهم، ومكناش نحلم نعمل زمان حفلة كبيرة أوى كده في الإسكندرية بجمهور الضخم والكبير".

وافتتحت فرقة ديسكو مصر، حفل ليالى مصر، قبل صعود فرقة كايروكى المسرح، وتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير على توزيع موسيقاهم بشكل مختلف.