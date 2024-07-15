شكرا لقرائتكم خبر عن أميمة الخليل تختتم مهرجان أليغريا فى شفشاون وتتوج بجائزة الرباب الذهبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وضعت الفنانة اللبنانية أميمة الخليل، مسك الختام على فعاليات مهرجان أليغريا الموسيقي في المغرب، بحفل جماهيري كامل العدد بمسرح القصبة التاريخية في شفشاون.

وتوجت أميمة خليل بجائزة "الرباب الذهبي"، إحدى أعرق الجوائز التكريمية في المغرب وذلك عن إنجاز العمر عن مسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات والممتدة لأكثر من أربعين عامًا، حصيلتها سبع ألبومات وعشرات الأغاني والتكريمات ومئات الحفلات الغنائية في مختلف دول العالم.

وعبرت أميمة الخليل لـ ”الخليج 365” عن سعادتها بهذا التكريم، نظرًا لما تمثله هذه الجائزة من قيمة معنوية للجمهور المغربي حيث تقلدها من قبل عدد من النجوم العرب والمغاربة الكبار، وهو ما يمثل حد وصفها رسالة حب وتقدير من الشعب المغربي لها ولمسيرتها الفنية.

كما أضافت أميمة أن المغرب من أقرب البلدان لقلبها ودوما تكون حفلاتها فيها لها طابعًا سحريًا خاصًا بأجواء مدنها وجمال طبيعتها والاستقبال الحافل من الجمهور المغربي لأغانيها الحية والتفاعل معها في حفلاتها وهو ما يؤجج نيران الشوق في قلبها دوما للعودة مرة تلو الأخرى للغناء في المغرب.

وخطفت أميمة قلوب المغاربة بحفل غنائي ساهر في قلب مدينة شفشاون الزرقاء وعلى منصة القصبة التاريخية في حفل حمل لافتة كامل العدد استمر لأكثر من ساعتين قدمت خلاله أميمة وجبة موسيقية دسمة من أغانيها القديمة والجديدة على رأسها رائعة "عصفور طل من الشباك"، كما فاجأت الحضور بالعرض الحي الأول لأغنيتها الجديدة "سلامات"، قبل طرحها رسميا.

وكشفت أميمة أن أغنية "سلامات"، بكسر السين باللهجة المحكية اللبنانية "العامية" تعد أولى بشائر ألبومها الجديد والمقرر طرح أغانيه فرادى قريبا، ويعيدها لساحة الألبومات بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات منذ آخر ألبوماتها، وأهدت الأغنية خلال الحفل للشعب الفلسطيني كرسالة دعم وحب من أهل لبنان.

كما عبرت أميمة عن شوقها للغناء في مصر خاصة بعد فراق دام أكثر من سبع سنوات منذ آخر حفلاتها في القاهرة، موضحة سعيها للعودة لأحضان محبيها المصريين بإطلالة غنائية قريبا.

أسدلت أميمة الخليل الستار على فعاليات النسخة الثانية عشر من مهرجان أليغريا الموسيقي الدولي في شفشاون، والذي ضم هذا العام ثمان حفلات موسيقية في يومين متتاليين، من بينها حفل حاتم إدار ونصر مكري وكورال نوستالجيا ومارو هريرة.

وكشفت السوبرانو والفنانة المغربية سميرة القادري عن أن أميمة تعد بمثابة قبلة الحياة للنسخة الحالية من المهرجان التي تأتي بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات منذ آخر دوراته، موضحة أن مهرجان أليغريا يعد تجسيدًا لمفاهيم البهجة والحب التي تتميز بها أجواء شفشاون، قبلة السياحة في المغرب والتي بعشق سكانها الموسيقى اللاتنية والإيقاعات الراقصة نظرا لغالبية السياح الإسبان، وهو ما يتضح في اختيار اسم "أليغريا" التي تعني بالإسبانية "الفرح".

أميمة الخليل



الفنانة أميمة الخليل

حفل أميمة الخليل

أميمة الخليل تختتم مهرجان أليغريا في شفشاون وتتوج بجائزة الرباب الذهبي