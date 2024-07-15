شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تشويقية للحلقة السادسة من مسلسل House of the Dragon 2.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة HBO "تيرز تشويقى" للحلقة السادسة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon، والتي ستطرح ليلة الإثنين المقبل في الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتضمن الفيديو التشويقى للحلقة السادسة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon، الذى وصلت مدته لحوالى دقيقة، مجموعة من اللقطات التي تكشف عن أهم أحداث الحلقة المقبلة منها محاولة الملكة راينيرا وابنها الأمير جيس على راكب جديد لأحد تنانيهم.

وكان قد أشاد المؤلف جورج آر مارتن بكتاب الموسم الثانى من House Of The Dragon للطريقة التى غيروا بها قصته الأصلية، يعرض حاليا حلقات الموسم الثانى من العمل على شبكة HBO، المستوحاة من كتاب مارتن لعام 2018 Fire & Blood.

تبدأ أحداث الموسم الثانى من House Of The Dragon بعد تتويج الملك إيجون الثانى ووفاة ابن الملكة راينيرا، مع انقسام عائلة تارجاريان إلى قسمين، مع حكم "إيجون الثاني" من العرش الحديدى، تفكر "رينيرا" ومجلسها الأسود فى خطوتهم التالية، مع اقتراب الحرب الأهلية.