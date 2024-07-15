شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أغنية "زي الجن" للمغنية لميس كان من فيلم جوزاة توكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "جوازة توكسيك" أغنية العمل الذى يعرض فى موسم الصيف السينمائي، وجاءت الأغنية بعنوان "زى الجن" وتغنيها المطربة السورية لميس كان، والأغنية كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وليد العطار، وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

ويشارك النجمان ليلى علوي وبيومي فؤاد حالة الفرحة التي تعبر عنها لميس في أغنية "زي الجن"، والتي تظهر مدى الانسجام بين أبطال الفيلم، بعد ما عاشوه من نزاعات، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر.

جوازة توكسيك بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.