شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب الذى كان من المقرر إحياؤه في بيروت بلبنان يوم 20 يوليو الجارى، عن إلغائه وبإمكان الجمهور استرداد ثمن التذاكرة مرة أخرى.

وكشف الشاعر بهاء الدين محمد تفاصيل زيارته للفنانة شيرين عبد الوهاب، وطمأن كل محبيها وجمهورها عليها بعد الأزمات المتعددة التي مرت بها الفترة الماضية.

وكتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه على فيس بوك: "أنا كنت مع الفنانة الإنسانة جدا شيرين عبد الوهاب، وأطمنكم عليها هى فى أجمل حالاتها مع العائلة وبتنهى آخر لمسات لأغانى ومفاجآت من قلبها وبصوتها الغالى وإحساسها العالى".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أنهت أزمتها مع طليقها حسام حبيب، حيث تنازل الثنائى عن المحاضر التي حرراها ضد بعضهما، وعادت شيرين عبد الوهاب إلى منزل أسرتها بعد فترة من القطيعة، حيث تصالحت مع شقيقها محمد عبد الوهاب الذي كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "اطمنوا هي بخير وفي أمان، ادعولها تبقي قوية وتعدي وتنسى كل ده وترجع تاني أحسن من الأول".