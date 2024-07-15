محمد فؤاد يبكي متأثراً في احتفالية خطوبة ابنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ جمهور الفنان محمد فؤاد بإعلانه عن خطوبة ابنته “بسملة” إلى شاب يُدعى مروان، وأن الحفل اقتصر على الأهل والأصدقاء، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عن سبب احتفال الفنان بخطوبة ابنته بأجواء عائلية، وعدم إقامته احتفالاً كبيراً أسوةً بحفل زفاف نجله عبد الرحمن.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع وقطع مؤثر من الحفل، يظهر فيه “الفؤش” وهو يبكي بتأثر ويلامس إبنته بحب وحنية، وهو ما دفع بالعروس الى البكاء ليسارع النجم المصري ويحتضنها بحرص واهتمام.

جاء الرد عندما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصوّر من حفل خطوبة ابنته “بسملة”، ظهر فيه بحالة انهيار، وعلامات المرض بادية عليه، ليتم الكشف عن إصابته بتلف العصب السابع، وذلك بعد أيام من حفل زفاف نجله عبد الرحمن، الذي أُقيم في 20 نيسان (أبريل) الماضي، وأن الأطباء حذروه من التعرض لشبه جلطة، وهو ما اضطره للسفر إلى ألمانيا لتلقّي العلاج.

والجدير بالذكر أن محمد فؤاد احتفل بزفاف نجله عبد الرحمن؛ في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة في نيسان (أبريل) الماضي، وحضر الزفاف وعقد القران عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: عمرو دياب، مصطفى قمر، محمد حماقي، ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وغيرهم من الشخصيات السياسية ونجوم الفن والرياضة، ومنهم إبراهيم حسن ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.